Agresión contra un gatito desata indignación y reclamos de justicia en Flamboyanes, Progreso

Un caso de presunto maltrato animal ha causado indignación entre habitantes de Progreso y usuarios de redes sociales, luego de que comenzara a circular un video relacionado con las agresiones que habría sufrido un pequeño gato en la comisaría de Flamboyanes.

Las imágenes fueron difundidas y replicadas ampliamente en redes sociales, donde ciudadanos expresaron su rechazo ante lo ocurrido y pidieron que las autoridades intervengan para esclarecer el caso. La difusión del material también provocó que distintas páginas y medios retomaran el hecho.

Hasta ahora, existen versiones encontradas sobre el número de personas que presuntamente estarían relacionadas con el caso. En un principio se habló de dos menores de edad, aunque posteriormente algunas publicaciones señalaron que podrían ser hasta cuatro personas. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

Noticia Destacada Llevan a juicio en Mérida a mujer acusada de mantener a un perro encadenado, sin alimento y plagado de garrapatas

Según la información que ha circulado en redes sociales, el felino habría resultado gravemente lastimado y tendría dificultades para caminar después de la presunta agresión.

También han surgido distintas versiones respecto a su situación actual. Algunas publicaciones aseguran que ciudadanos lo mantienen bajo protección, mientras que otras señalan que ya habría sido puesto bajo resguardo de autoridades. Hasta el momento, estos datos tampoco han sido confirmados de manera oficial.

Lo que sí ha sido informado por el Ayuntamiento de Progreso es que la Unidad de Protección a la Fauna ya intervino en el caso y realiza el seguimiento correspondiente.

La autoridad municipal indicó que se está verificando el estado de salud del gato, así como las condiciones en las que permanece resguardado, mientras se recopila información que permita determinar las acciones que correspondan.

Ayuntamiento de Progreso dará seguimiento al caso

El Ayuntamiento señaló que, si durante la revisión de los hechos se advierte la posible comisión de un delito, se dará aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que determine lo conducente dentro de sus facultades.

De manera paralela, el gobierno municipal indicó que actuará conforme a sus atribuciones y a lo establecido en el Reglamento para la Protección de la Fauna en Progreso.

Noticia Destacada Viralizan video de presunto maltrato a un gato en Xcunyá; exigen castigo para el responsable

La autoridad también hizo énfasis en que, debido a que las versiones sobre el caso involucran a menores de edad, cualquier actuación deberá realizarse respetando las disposiciones legales y los derechos de las personas involucradas.

Por esta razón, se evitará proporcionar o difundir información que permita vulnerar su identidad o sus derechos mientras se esclarecen los hechos.

Mientras continúa la recopilación de información, el caso permanece bajo seguimiento de las autoridades municipales. En tanto no exista una determinación oficial, las versiones difundidas en redes sociales deberán considerarse como señalamientos no confirmados.

La investigación permitirá establecer qué ocurrió con el gato, quiénes estuvieron involucrados y, en su caso, qué responsabilidades podrían derivarse de los hechos ocurridos en Flamboyanes.