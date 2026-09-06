Cuarto Informe de Mara Lezama EN VIVO: sigue la transmisión desde Chetumal

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, presentará este domingo 6 de septiembre su Cuarto Informe de Gobierno, en un acto público que tendrá como sede la Fuente del Pescador, sobre el bulevar Bahía de Chetumal.

El evento está programado para las 18:00 horas y reunirá a autoridades, representantes de distintos sectores y ciudadanos.

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Durante el informe, la mandataria estatal dará a conocer un balance de las acciones realizadas durante el cuarto año de su administración y los principales avances registrados en áreas como infraestructura, salud, educación, seguridad, desarrollo económico y programas sociales.

El Cuarto Informe será además el penúltimo de Mara Lezama, quien asumió la gubernatura en septiembre de 2022 y concluirá su periodo en 2027.

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Previamente, este domingo, la Secretaría de Gobierno entregará ante el Congreso de Quintana Roo la documentación correspondiente a la glosa del informe, mientras que por la tarde la gobernadora dirigirá su mensaje a la población desde Chetumal.