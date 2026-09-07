Volkswagen dejará planta de Osnabrück y la convertirá en centro para industria de defensa

Volkswagen se retirará por completo de su planta de Osnabrück, Alemania, donde la producción de automóviles terminará en 2027 para dar paso a una reconversión industrial enfocada en soluciones de seguridad y defensa.

El acuerdo fue firmado este lunes por el estado de Baja Sajonia, el Grupo Volkswagen, la empresa israelí de defensa Rafael y el inversor Aurelius Capital. Aunque todavía no constituye una venta definitiva, establece las bases para transformar la instalación y definir su nueva estructura operativa.

El objetivo es mantener actividad industrial en la zona y preservar la mayor cantidad posible de empleos tras el fin de la producción automotriz tradicional.

¿Qué pasará con los trabajadores de Volkswagen en Osnabrück?

La planta cuenta actualmente con alrededor de mil 800 empleados.

Según el comité de empresa, el nuevo esquema podría asegurar una perspectiva laboral para aproximadamente mil 400 trabajadores, es decir, cerca de tres cuartas partes de la plantilla actual.

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Volkswagen señaló que el personal tendrá un papel relevante durante la puesta en marcha y la industrialización del nuevo centro.

Rafael participará en la reconversión de la planta

Uno de los primeros proyectos previstos será una colaboración con Rafael, fabricante israelí especializado en sistemas de defensa aérea, misiles guiados y guerra electrónica.

La compañía es conocida por desarrollar la Cúpula de Hierro, utilizada para interceptar cohetes y drones, además del sistema láser Iron Beam y el sistema de protección activa Trophy.

Rafael indicó que busca producir tecnología íntegramente en Alemania como parte de una alianza industrial de largo plazo.

El acuerdo todavía necesita aprobaciones

El plan contempla que Aurelius Capital adquiera Volkswagen Osnabrück GmbH como accionista mayoritario, mientras Baja Sajonia mantendría una participación minoritaria.

Sin embargo, todavía deben definirse aspectos económicos, organizativos y responsabilidades futuras.

La operación también está sujeta a autorizaciones regulatorias y acuerdos finales entre las partes.

+++ EIL: Volkswagen will Werk in Osnabrück verkaufen – soll Rüstungsstandort werden https://t.co/jzVr2hQtWh — ZDFheute (@ZDFheute) September 7, 2026

Planta dejará atrás décadas de producción automotriz

La instalación de Osnabrück tiene una larga historia vinculada a la industria automotriz alemana.

Surgió de la antigua planta de Karmann, donde se fabricaron modelos como el Beetle Cabriolet y el Karmann Ghia. Volkswagen adquirió gran parte de las instalaciones después de la quiebra de Karmann en 2009.Actualmente, el T-Roc Cabriolet es el único modelo que todavía se fabrica en el complejo, luego de que la producción de modelos Porsche terminara a finales de 2025.

La reconversión prevista para después de 2027 marcará así el paso de una planta automotriz histórica hacia un nuevo papel dentro de la industria europea de defensa.

IO