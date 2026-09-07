Clima en Yucatán: Procivy alerta por lluvias muy fuertes y rachas de viento este lunes 7 de septiembre

El clima en Yucatán para este lunes 7 de septiembre estará marcado por lluvias, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento, debido al paso de la Onda Tropical No. 37 y a la presencia de inestabilidad atmosférica superior, informó Protección Civil de Yucatán (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones más adversas se concentrarán principalmente durante la tarde, cuando se esperan lluvias puntualmente muy fuertes en varios municipios del estado. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que se recomienda tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

Las lluvias de mayor intensidad se prevén en Espita, Cenotillo, Tunkás, Dzitás, Tinum, Sotuta, Yaxcabá, Cantamayec, Teabo, Tekax y sus alrededores. En municipios del centro, noroeste, noreste y sureste también se esperan precipitaciones de intensidad moderada a fuerte.

¿Dónde lloverá más fuerte este lunes en Yucatán?

Según Procivy, las zonas con pronóstico de lluvias para este lunes 7 de septiembre son las siguientes:

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Centro: Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel. Noroeste: Mérida, Abalá, Acancéh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecóh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

Mérida, Abalá, Acancéh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecóh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul. Noreste: Tizimín, Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Sucilá.

Tizimín, Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Sucilá. Sureste: Ticul, Akil, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Tixméhuac y Tzucacab.

¿A qué hora lloverá este lunes 7 de septiembre?

Las lluvias de mayor intensidad se esperan durante la tarde. Sin embargo, Procivy advirtió que la permanencia de los nublados podría favorecer que las precipitaciones continúen durante las primeras horas de la noche en algunas regiones de Yucatán.

Por ello, quienes tengan actividades o traslados programados durante la tarde deberán considerar posibles lluvias fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento, especialmente en las zonas donde se pronostican las precipitaciones más intensas.

¿Qué temperatura habrá hoy en Yucatán?

A pesar de las lluvias, el ambiente será muy caluroso durante este lunes. Las temperaturas máximas oscilarán entre 38 y 40 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la zona costera se esperan valores de entre 33 y 35 grados.

Por lo tanto, el calor continuará siendo un factor importante durante el día, aunque las condiciones cambiarán con la llegada de las lluvias y tormentas durante la tarde.

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Habrá fuertes vientos y oleaje en Yucatán

El viento será predominantemente del sureste por la mañana, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora. Durante la tarde cambiará al este y noreste, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en la costa.

En las zonas donde se presenten lluvias, las rachas podrían superar los 60 kilómetros por hora, principalmente durante las tormentas.

En el litoral yucateco se espera además oleaje de aproximadamente 1.5 metros de altura, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades marítimas o permanezcan en las playas durante las horas de mayor inestabilidad.

Ante este panorama, se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones de las autoridades y extremar precauciones durante las tormentas, especialmente al conducir, transitar por zonas arboladas o realizar actividades al aire libre.