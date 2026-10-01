Hallan siete cuerpos en Morelos; cinco estaban en la carretera Xochimilco-Oaxtepec

Autoridades de Morelos investigan el hallazgo de siete personas sin vida en dos hechos distintos registrados este jueves 1 de octubre en los municipios de Tlalnepantla y Yecapixtla.

En el primer caso, cinco cuerpos fueron localizados a un costado de la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec, a la altura del paraje conocido como Los Nogales, en Tlalnepantla. Se trataba de tres hombres y dos mujeres, quienes estaban atados y presentaban huellas de violencia.

Tras el reporte, policías estatales y municipales acordonaron la zona, mientras personal de la Agencia de Investigación Criminal, Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense realizó las diligencias correspondientes.

¿Qué se sabe de los cinco cuerpos hallados en Tlalnepantla?

La localización ocurrió después de un reporte que alertó sobre varias personas a la orilla de la carretera. Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que ninguna presentaba signos vitales.

Hasta ahora las víctimas no han sido identificadas y las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer cómo ocurrieron los homicidios y determinar quiénes fueron los responsables.

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La zona se encuentra cerca de los límites entre Morelos y la Ciudad de México, por lo que también se analiza qué autoridad asumirá formalmente algunas diligencias del caso.

Hallan otros dos cuerpos en Yecapixtla

Horas antes, dos hombres fueron encontrados sin vida sobre la carretera Yecapixtla-Viveros, a la altura de la colonia Los Amates.

Ambos cuerpos estaban maniatados y presentaban huellas de violencia. Junto a ellos fue localizada una cartulina con un mensaje atribuido a un grupo criminal, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de la investigación.

#Policíaca || 🚨❗ Ocho personas sin vida en una mañana marcada por la vi0lencia en Morelos. Los hechos en Yecapixtla, Temixco y Tlalnepantla.https://t.co/6EZ61aakat pic.twitter.com/F8L62nlHku — Sin Línea (@SINLINEANOTICIA) October 1, 2026

La Fiscalía de la Región Oriente realizó el levantamiento de los cuerpos y abrió las carpetas correspondientes para esclarecer ambos hechos.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si los casos de Tlalnepantla y Yecapixtla están relacionados. Las investigaciones permanecen abiertas.

IO