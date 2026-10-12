Muere RJ Mitte, actor que interpretó al hijo de Walter White en 'Breaking Bad'

El mundo del entretenimiento se vistió de luto tras confirmarse la muerte del actor estadounidense RJ Mitte , quien interpretó a Walter White Jr. (Flynn) en la aclamada serie Breaking Bad, a los 34 años de edad.

La trágica noticia fue confirmada por sus representantes y por autoridades locales en Brownsville, Texas, donde ocurrió el deceso.

Las líneas de investigación principales sugieren que se trató de un suicidio, aunque las autoridades mantienen una investigación abierta para esclarecer oficialmente las circunstancias.

¿Quién era el actor RJ Mitte?

Además de su emblemática actuación en Breaking Bad, Mitte destacó en producciones como The Oak Room y The Guardians of Justice.

Diagnosticado con parálisis cerebral desde los tres años, dedicó gran parte de su vida a la filantropía y se consolidó como un ferviente activista y embajador en favor de la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad en Hollywood.