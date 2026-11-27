El Colegio de Bachilleres, plantel 01 del municipio de Hecelchakán, cumple 36 años; sin embargo, ante la negligencia de las autoridades por no cumplirles a los docentes de los 37 planteles del estado, no se podrá festejar este importante aniversario de sus inicios de labores. Así lo dieron a conocer los docentes, quienes llevan ya cinco días de paro laboral como manera de presión para que los gobernantes de la 4T les puedan pagar sus derechos laborales que ya se han ganado.

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Por su parte, el líder sindical de este colegio dio a conocer que las autoridades se resisten a darle una solución satisfactoria a su pliego petitorio; sin embargo, seguirán en pie de lucha, lamentando la celebración del XXXVI aniversario de la fundación del Colegio de Bachilleres, plantel 01 José Ortiz Ávila de Hecelchakán, y todo por un conflicto laboral que mantiene cerradas las instalaciones de la escuela, impidiendo que alumnos y trabajadores puedan festejar este aniversario.

Tuz Koyoc lamentó la falta de liderazgo, de gestión y el incumplimiento de los acuerdos firmados ante un juez por el mismo gobierno. Hoy, con cinco días de huelga, hasta este viernes sigue el paro en sus 37 planteles y con más de 11 mil alumnos que, en una semana sin clases, no recuperarán las horas perdidas por culpa del mal gobierno, que se resiste a invertir en educación, salud y otros servicios primordiales que beneficien al pueblo campechano.

Los docentes cumplen cinco días de paro laboral en protesta por incumplimientos laborales. / Erik Caamal

Para finalizar, mencionaron que lo que debió ser una fecha de fiesta, alegría y orgullo para la comunidad escolar, hoy fue marcada por una inconformidad y algunas nostalgias por la negligencia de sus autoridades y por no cumplir los pliegos petitorios, como el pago puntual de la prima de antigüedad, el pago del incremento salarial 2026, el respeto a la cláusula 79 sobre la prima de retiro y el pago de renivelación y homologación 2026 a trabajadores que ya han alcanzado los años para su jubilación, por lo que temen que este sistema siga gobernando y los dejen sin una jubilación digna después de dedicar parte de sus vidas a la educación de cientos de alumnos, muchos de los cuales ya son excelentes profesionistas.

JGH