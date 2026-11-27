Ante los constantes accidentes que se han registrado en este tramo de la carretera, vecinos piden la reubicación de un espectacular que, según señalan, impide la visibilidad de los conductores, por lo que sería una de las causas que originan los accidentes al salirse de la cinta asfáltica. Por ello, consideran necesario que las autoridades competentes retiren o reubiquen dicho letrero.

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Este espectacular se encuentra ubicado en la calle 20 por 3 de la colonia Fátima, donde se han reportado múltiples accidentes. Según algunos conductores, el enorme anuncio señala con una flecha las direcciones hacia Campeche, Isla Arena y el Centro, por lo que consideran necesaria su reubicación para evitar más accidentes en dicha zona de la ciudad de la Garganta del Sol, donde de igual forma piden un semáforo para mejorar la vialidad, ya que es un punto muy transitado por ser entrada y salida de vehículos de las comunidades aledañas.

Ante los constantes accidentes de tránsito que se han registrado en un tramo de la ciudad, vecinos hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se realice la reubicación o retiro del enorme espectacular que, según señalan, obstaculiza la visibilidad de los conductores y podría ser uno de los factores que contribuyen a los percances viales.

Los habitantes consideran que podría ser uno de los factores que contribuyen a los percances viales. / Erik Caamal

Ante esta situación, los habitantes consideran necesario que las autoridades correspondientes realicen una inspección de la zona y determinen si el anuncio debe ser retirado o reubicado, con la finalidad de mejorar las condiciones de visibilidad y prevenir nuevos accidentes que puedan poner en peligro la integridad de automovilistas y motociclistas.

De igual manera, los vecinos solicitaron la instalación de un semáforo que permita regular el tránsito vehicular, debido a que se trata de un punto de considerable circulación, al ser una de las entradas y salidas utilizadas por conductores provenientes de las comunidades aledañas. Por ello, esperan que sus peticiones sean atendidas antes de que se registre otro accidente en este sector de la ciudad.

JGH