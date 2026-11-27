Desde hace varias semanas, mucho se ha comentado sobre la situación legal que está viviendo Vadhir Derbez, quien ha sido denunciado por los delitos de acoso sexual y presunta violación en contra de una modelo de 19 años.

En respuesta a todo esto, el hijo de Eugenio Derbez ha mencionado en varias ocasiones que está siendo víctima de extorsión, y que va a enfrentar el proceso legal

Noticia Destacada Cancelan orden contra Vadhir Derbez por violación; sigue investigación de la Fiscalía CDMX

En ese sentido, el día de ayer jueves 26 de noviembre, el Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal suspendieron la orden de aprehensión de Vadhir Derbez, luego de la resolución en favor del recurso legal que promovieron los abogados del actor.

¿Qué han dicho los abogados de Vadhir Derbez?

Tras darse a conocer la resolución a favor de Vadhir Derbez, los abogados del famoso publicaron un comunicado hablando sobre la situación.

"Al día de hoy, no existe orden de aprehensión vigente en contra del señor Vadhir Derbez, ni por este asunto ni por ningún otro del que esta defensa tenga conocimiento"

Aseguraron que no existen elementos suficientes sobre la existencia de los hechos por los que fue demandado, Vadhir Derbez.

Noticia Destacada Mhoni Vidente hace preocupante predicción sobre el futuro de Vadhir Derbez

"No existen elementos objetivos y suficientes que permitan establecer, ni siquiera en grado de probabilidad, la existencia de los hechos que se la atribuyen a nuestro representado"

Finalizaron, mencionando que continuarán con este camino con Vadhir Derbez, afirmando que van a demostrar que el actor y cantante es inocente.

"Reiteramos nuestro compromiso de continuar defendiendo a nuestro representado hasta lograr el pleno reconocimiento de su inocencia en todos los procedimientos correspondientes"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal