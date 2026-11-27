Uno de los romances que más acaparó la atención en los últimos meses fue el de Natalia Alcocer y Pablo Montero, dos famosos que comenzaron su relación dentro del reality La Granja VIP. Sin embargo, cuando ambos salieron de la competencia, se habló mucho sobre si iban a seguir juntos.

Ambos reiteraron que su amor no solo fue dentro del reality, pues las cosas iban bien y su relación iba creciendo todos los días. Ahora, las cosas se encuentran un poco tensas, después de que se especuló en redes sociales que están enfrentando una fuerte crisis.

Noticia Destacada ¿Natalia Alcocer podría ir a juicio? La producción de La Granja VIP 2026 podría demandarla

¿Pablo Montero le fue infiel a Natalia Alcocer?

De acuerdo con lo que se ha revelado, todo parece indicar que Pablo Montero, le habría sido infiel a la famosa, incluso se ha mencionado la existencia de un video en donde aparece el cantante con otras mujeres.

Esta fuerte polémica comenzó, después de que el periodista Gabriel Cuevas, aseguró que Pablo Montero no estaría teniendo su mejor comportamiento. Según su versión, un fan de Natalia, grabó el momento y se lo mandó a la famosa.

“En este momento te puedo decir que a Natalia Alcocer, Pablo Montero le está siendo infiel. Esta misma persona que me habló por teléfono resulta ser que es una seguidora o seguidor de Natalia. Y, entonces, él mágicamente tomó un videito. ¿Y qué crees que hizo? Se lo mandó a Natalia”.

Noticia Destacada Natalia Alcocer pide su salida de ‘La Granja VIP’; estas fueron las razones

También se ha mencionado que todo fue en una fiesta en Polanco, donde el cantante aparece rodeado de otras mujeres.

“Pablo Montero se lo hizo a su esposa, se los hizo a las otras parejas con las que ha salido. Es un tipazo como padre, pero mi Pablito Montero ayer agarró la fiesta y en esas fiestas dijera, ‘Fabiruchis’, llevó a unas chicas ‘buena onda’.

“Llegó con unas amistades, dándolo todo. Beso y beso y, entonces, esta persona dijo ‘oye, pero cómo es posible si nos dijo en ‘La Granja’ que iba a llevar a Natalia a esquiar. Bueno, con decirte que ya le había comprado los boletos”.

Hasta el momento, la conductora de televisión no ha hecho una declaración sobre el tema.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal