El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) reconoció la colaboración de las autoridades mexicanas en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, identificado como presunto dirigente del Cártel de Sinaloa y uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de X este viernes 27 de noviembre de 2026, la agencia estadounidense destacó que la detención fue resultado de una investigación coordinada entre instituciones de seguridad de ambos países.

Meza Flores fue capturado el pasado 20 de noviembre durante un operativo militar realizado en Guasave, Sinaloa.

ICE confirma participación de Estados Unidos en captura de “El Chapo Isidro”

De acuerdo con ICE, la investigación estuvo a cargo de un grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), con apoyo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Diego.

La agencia precisó que los trabajos de inteligencia se desarrollaron en coordinación con autoridades del Gobierno mexicano, cuyas fuerzas militares ejecutaron la operación que permitió detener al presunto líder criminal.

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ICE destacó que el caso demuestra la importancia de mantener mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.

La captura también fue reconocida por el director de la DEA, Terry Cole, mientras que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, expresó sus condolencias por los cuatro militares mexicanos fallecidos durante el despliegue.

¿Qué pasará con “El Chapo Isidro” tras su detención?

Después de su captura, Meza Flores fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, donde permanece bajo prisión preventiva mientras continúa su proceso judicial.

Las autoridades estadounidenses mantienen una solicitud de extradición contra el detenido, debido a las acusaciones que enfrenta en ese país.

A major cartel leader is now in custody. Following a Homeland Security Task Force investigation, Mexican military forces captured Fausto Isidro Meza Flores aka Chapo Isidro, an alleged senior leader of the Sinaloa Cartel and one of the FBI’s Ten Most Wanted Fugitives. @HSISanDiego supported the investigation alongside @HSTaskForce partners and Mexican government authorities, whose military operation resulted in Meza Flores’ capture. This case demonstrates the critical impact of sustained cross-border law enforcement collaboration against transnational criminal organizations. — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 27, 2026

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad deberán evaluar si conviene a México extraditarlo o continuar con su procesamiento en territorio nacional.

La mandataria sostuvo que la decisión deberá considerar las condiciones de seguridad y los intereses del país.

Por ahora, “El Chapo Isidro” permanece bajo custodia de las autoridades mexicanas, mientras avanzan los procedimientos judiciales y la revisión de la solicitud presentada por Estados Unidos.

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