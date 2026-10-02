La Oreja de Van Gogh anuncia su nueva gira en México para 2027

La Oreja de Van Gogh ha sorprendido a sus millones de fans con el anuncio de una nueva gira, la cual va a estar en nuestro país el próximo verano de 2027, la noticia llega después de varias presentaciones que han tenido en España.

Su próxima visita a México fue anunciada en las redes sociales de la agrupación, donde subieron un video, donde revelan que sus recientes conciertos en España han estado muy bien para ellos.

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¿Cuándo van a ser los conciertos de La Oreja de Van Gogh en México?

En la publicación que hicieron en su Instagram, se puede ver que una de las próximas paradas de su gira, incluye México en 2027, lo que ha sido bien recibido por sus seguidores.

“Pero una gira de La Oreja de Van Gogh no es una gira si no pasa por nuestra segunda casa”

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Sin embargo, hasta el momento no han dado a conocer más detalles de sus presentaciones, ya que solamente hablan de que van a tener un reencuentro con los fans mexicanos, ellos han mencionado que será en el verano, por lo que se espera que vengan entre los meses de junio y septiembre.

En el mensaje que publicaron, se puede leer que cierran con la siguiente frase: “México, nos vemos el próximo verano. Mua”.

La noticia ha sido tomada de la mejor forma por sus fans, aunque se desconoce si van a tener fechas en otros países del continente.

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