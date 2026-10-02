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Yucatán / Sucesos

Reportan detonaciones de arma de fuego y un posible lesionado al Norte de Mérida

El reporte de detonaciones de arma de fuego generó un operativo al Norte de Mérida, donde autoridades buscan a dos personas que habrían escapado en motocicleta.

Por Redacción Por Esto!

2 de oct de 2026

1 min

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Alerta por detonaciones de arma de fuego y posible lesionado al Norte de Mérida
Alerta por detonaciones de arma de fuego y posible lesionado al Norte de Mérida / Especial

Una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán y de la Policía Estatal de Investigación (PEI) se registra esta mañana en el fraccionamiento Montes de Amé, al norte de Mérida, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 32, entre 79 y 81, donde los primeros reportes señalan que una persona habría resultado herida por impacto de arma de fuego.

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Según la información recabada hasta el momento, los disparos presuntamente habrían sido realizados por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes posteriormente se habrían retirado del lugar.

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Tras el reporte, elementos de la SSP y agentes de la PEI desplegaron un operativo de búsqueda en calles de la zona para tratar de ubicar a los presuntos responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre la identidad de la persona que habría resultado lesionada, su estado de salud o las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

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