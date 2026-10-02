Ausencia del excomisario deja en pausa entrega formal del Comisariado Ejidal de Tixkochoh

El procedimiento formal de entrega-recepción de sellos, archivos y bienes del Comisariado Ejidal de Tixkochoh quedó pendiente de concretarse, luego de que el excomisario, José Rafael Kantún, no se presentara a la reunión programada para dar los sellos, archivos y bienes del núcleo agrario a la directiva entrante, encabezada por José Santos Kantún.

Cabe señalar que, previamente, ambas partes habían sostenido un diálogo y se había realizado un acto de transferencia de los cargos, con la presencia de integrantes del ejido, por lo que dicho procedimiento contó con el conocimiento de los campesinos.

Sin embargo, quedó pendiente formalizar la entrega de la documentación, sellos y bienes bajo resguardo de la anterior directiva.

La situación deriva de un proceso de remoción del anterior comisario ejidal, mediante el voto de los integrantes del núcleo agrario, tras el cual José Rafael Kantún dejó el cargo al no resultar favorecido en los sufragios.

El procedimiento generó diferencias internas entre algunos integrantes de la asamblea.

Noticia Destacada Hepatitis C aumenta 30% en Yucatán durante 2026; suman 82 casos hasta septiembre

Ante esta situación, y a petición de los involucrados, el Ayuntamiento de Tekantó intervino como mediador para facilitar el diálogo y procurar que el proceso de transición se realizara de manera ordenada e institucional.

La reunión prevista para la noche del miércoles no pudo concretarse debido a la ausencia de José Rafael Kantún, quien argumentó tener problemas personales que le impedían acudir.

Al respecto, la Comuna precisó que la administración de los bienes y la vida interna del ejido son competencia exclusiva de los campesinos y de las autoridades correspondientes, entre ellas la Procuraduría Agraria y el Tribunal Unitario Agrario.

Noticia Destacada Reportan muerte de un perro y un gato tras ser atacados con piedras y maderas al Sur de Mérida

No obstante, señaló que el ayuntamiento mantiene disposición para coadyuvar en la concertación comunitaria cuando las diferencias entre vecinos pudieran afectar la tranquilidad del municipio.

Por otra parte, rechazó señalamientos difundidos recientemente en redes sociales, en los que se atribuía a la presidenta municipal una presunta injerencia indebida en el proceso ejidal, así como una supuesta adquisición irregular de tierras ejidales.

Tras el aplazamiento de la reunión, la entrega formal de sellos, archivos y bienes continuará por los cauces correspondientes ante las instancias agrarias competentes.