Tome precauciones: Cerrarán el Malecón de Campeche este viernes por la noche: Rutas alternas y horarios

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) anunció el cierre temporal de algunas vialidades del Malecón de Campeche para este viernes 2 de octubre, debido a la realización de un recorrido con motivo de la develación de un monumento dedicado al motociclista.
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De acuerdo con el aviso de la dependencia, las restricciones a la circulación se aplicarán de las 20:00 a las 21:10 horas, periodo durante el cual se llevará a cabo el recorrido sobre la avenida costera de la capital campechana.
El trayecto tendrá como punto de inicio la cooperativa Isla Uaymil y concluirá en el establecimiento Sunset, sobre el Malecón, donde se contempla el destino final de la actividad.
Para facilitar el desarrollo del evento y garantizar la seguridad de los participantes, elementos de Vialidad estarán desplegados en la zona para implementar los cierres y orientar a los automovilistas.
Ante estas medidas, la SPSC exhortó a los conductores a tomar precauciones, anticipar sus traslados y utilizar vías alternas para evitar contratiempos durante el horario establecido.
Asimismo, pidió a la ciudadanía respetar las indicaciones de los agentes de tránsito y considerar posibles retrasos al circular por las inmediaciones del Malecón.
Vías alternas sugeridas
- Avenida Resurgimiento: puede servir como alternativa para quienes necesiten desplazarse por la zona costera y evitar el tramo donde se realizará el recorrido.
- Avenida López Mateos: es otra opción para quienes busquen conectar con distintos sectores de la ciudad sin circular por el Malecón.
- Circuito Baluartes: puede utilizarse para desplazamientos hacia el Centro Histórico y otras zonas, dependiendo del punto de origen y destino.
Hay que considerar que este viernes también se realizará la Caminata Campechana, que provocará cierres en calles del Centro Histórico y San Román, de las 16:00 a las 21:00 horas. Esto podría complicar la circulación en algunas de las rutas alternas.
JGH