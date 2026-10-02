Tome precauciones: Cerrarán el Malecón de Campeche este viernes por la noche: Rutas alternas y horarios

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) anunció el cierre temporal de algunas vialidades del Malecón de Campeche para este viernes 2 de octubre, debido a la realización de un recorrido con motivo de la develación de un monumento dedicado al motociclista.

Noticia Destacada ¿Cómo llegar a Calakmul desde Campeche en el Tren Maya? Esta es la ruta

De acuerdo con el aviso de la dependencia, las restricciones a la circulación se aplicarán de las 20:00 a las 21:10 horas, periodo durante el cual se llevará a cabo el recorrido sobre la avenida costera de la capital campechana.

El trayecto tendrá como punto de inicio la cooperativa Isla Uaymil y concluirá en el establecimiento Sunset, sobre el Malecón, donde se contempla el destino final de la actividad.

Para facilitar el desarrollo del evento y garantizar la seguridad de los participantes, elementos de Vialidad estarán desplegados en la zona para implementar los cierres y orientar a los automovilistas.

Ante estas medidas, la SPSC exhortó a los conductores a tomar precauciones, anticipar sus traslados y utilizar vías alternas para evitar contratiempos durante el horario establecido.

La SPSC aplicará cierres temporales de calles en el Malecón de Campeche este viernes 2 de octubre.

Asimismo, pidió a la ciudadanía respetar las indicaciones de los agentes de tránsito y considerar posibles retrasos al circular por las inmediaciones del Malecón.

Vías alternas sugeridas

Avenida Resurgimiento: puede servir como alternativa para quienes necesiten desplazarse por la zona costera y evitar el tramo donde se realizará el recorrido.

puede servir como alternativa para quienes necesiten desplazarse por la zona costera y evitar el tramo donde se realizará el recorrido. Avenida López Mateos: es otra opción para quienes busquen conectar con distintos sectores de la ciudad sin circular por el Malecón.

es otra opción para quienes busquen conectar con distintos sectores de la ciudad sin circular por el Malecón. Circuito Baluartes: puede utilizarse para desplazamientos hacia el Centro Histórico y otras zonas, dependiendo del punto de origen y destino.

Hay que considerar que este viernes también se realizará la Caminata Campechana, que provocará cierres en calles del Centro Histórico y San Román, de las 16:00 a las 21:00 horas. Esto podría complicar la circulación en algunas de las rutas alternas.

JGH