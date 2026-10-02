Halle Berry es acusada de presunto maltrato a su hijo de 12 años, el padre del menor pide la custodia

La estrella de la pantalla grande, Hally Berry sorprendió a su público al convertirse en el centro de la polémica y no precisamente por el estreno de una nueva producción. Pues se dio a conocer que la actriz fue demandada por su exesposo Oliver Martinez, quien la acusó de presuntamente maltratar a su hijo de 12 años.

Esta noticia fue dada a conocer el día de ayer, jueves 1 de octubre por el medio estadounidense TMZ. Sin embargo, mientras se realiza el proceso y las investigaciones correspondientes, un juez del condado de Los Ángeles les concedió una orden de alejamiento temporal al actor y a su hijo, Maceo.

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¿Cuándo se va a resolver la situación de Hally Berry?

Será hasta el próximo 16 de octubre, cuando se dará a conocer si esta medida será permanente para la actriz. Sin embargo, el padre del joven y expareja de la estrella de Hollywood, quien ha confirmado que Hally Berry vivió un momento violento con su hijo.

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Según la información que ha sido revelada hasta el momento, fue el 26 de septiembre, cuando el medio americano ‘People’, tuvo acceso a los documentos, donde se informa que Hally Berry habría saltado sobre el mejor para ponerle sus manos en el cuello, como si lo estuviera asfixiando.

Oliver Martinez, también aseguró que esta situación no fue un hecho aislado, pues han existido otros momentos en donde el menor ha sufrido violencia por parte de la actriz, además de maltrato físico y emocional.

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