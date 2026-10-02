Felipe Calderón responde por estatua vandalizada en Los Pinos y reconoce condena de Sheinbaum

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa reaccionó a la vandalización de su estatua en el Complejo Cultural Los Pinos y reconoció la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien condenó el ingreso de manifestantes al recinto y los daños a la escultura.

En entrevista radiofónica, Calderón afirmó que el monumento “dice muy poco” de él, pero consideró que el episodio refleja más sobre quienes participaron en los hechos. También sostuvo que el tema no debería distraer la discusión sobre otros asuntos nacionales.

La protesta ocurrió después de que extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro se manifestaron contra Calderón durante su visita a la Ciudad de México, donde participó en un foro político. Posteriormente, un grupo ingresó a Los Pinos y dañó la estatua del exmandatario.

¿Qué dijo Calderón sobre la vandalización de su estatua?

Calderón acusó que el episodio buscó desviar la atención de otros temas y afirmó que la escultura permaneció derribada durante meses antes de que fuera vandalizada.

También vinculó lo ocurrido con su crítica sobre el estado de la seguridad y la vida democrática del país, aunque esas afirmaciones corresponden a su valoración política y no a conclusiones independientes sobre los hechos.

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El expresidente había reaparecido públicamente esta semana en el foro “América Libre, unidos por la democracia”, donde cuestionó al actual Gobierno y llamó a la oposición a reorganizarse.

Calderón reconoce postura de Claudia Sheinbaum

El exmandatario también valoró que Sheinbaum rechazara la vandalización.

“Qué bueno que la presidenta esté en contra del hecho”, señaló Calderón, aunque cuestionó que la estatua hubiera permanecido en el suelo desde antes del incidente.

Sheinbaum declaró el jueves que no estaba de acuerdo ni con los daños a la escultura ni con la forma en que los manifestantes ingresaron a Los Pinos. Aunque dijo comprender el enojo de extrabajadores por la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, sostuvo que ese antecedente no justifica actos violentos.

EXCLUSIVA | “Lo que yo tengo es la satisfacción de haber tomado decisiones difíciles y riesgosas, pero necesarias” ☝🏼🇲🇽: Felipe Calderón (@FelipeCalderon) señala que no le importa lo ocurrido con su estatua y que se queda con el trabajo que hizo como presidente.#PorLaMañana con… pic.twitter.com/QeTLu7BzyZ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 2, 2026

¿Qué ocurrió en Los Pinos?

La protesta se produjo después de que Calderón participó en un acto político en la capital. Los manifestantes se trasladaron después al Complejo Cultural Los Pinos y dañaron la estatua, que ya se encontraba derribada desde meses atrás.

El Sindicato Mexicano de Electricistas se deslindó de los daños y afirmó que las personas responsables no pertenecían a su organización.

Calderón señaló que espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y sostuvo que la exigencia de justicia debe aplicarse no sólo en su caso, sino para cualquier ciudadano.

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