Frida Sofía explota en contra de Alfredo Adame por señalarla de cobrar por hablar de su abuelo

Los problemas entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante siguen en aumento, ahora porque el actor hizo fuertes declaraciones sobre Frida Sofía y revelaciones que hizo en una entrevista con el periodista.

Tras toda la polémica que ha causado, Frida Sofía negó haber recibido un pago para romper el silencio sobre las presuntas agresiones que vivió con su abuelo, Enrique Guzmán.

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Así comenzó la polémica que involucra a Alfredo Adame

Alfredo Adame fue contundente en sus declaraciones, revelando que supuestamente, Frida Sofía habría recibido 10 mil dólares para afirmar que su abuelo había abusado de ella.

Las declaraciones del conductor causaron eco en Frida Sofía, quien afirmó que nunca ha recibido dinero, por lo que ahora está contemplando acciones legales en contra de Adema, pues considera que se trata de una difamación.

“Voy a mandarle un aviso legal, porque eso se llama difamación”

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En las mismas declaraciones, la modelo negó por completo haberle pedido una cantidad de dinero a Gustavo Adolfo Infante, cuestionando el atrevimiento de Alfredo Adame de hablar de un tema tan delicado.

Esto fue lo que dijo Frida Sofía en el programa ‘De Primera Mano’: “Obviamente está mintiendo, porque no me diste un centavo y nunca te lo pedí y no fue así”

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