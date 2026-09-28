¿Alfredo Adame y Benicia Zúñiga ya se casaron?, esto se sabe sobre la pareja

Hace poco, Alfredo Adame desató un sinfín de comentarios en redes sociales, luego de unas publicaciones que hizo en su cuenta oficial de Instagram, las cuales causaron algunas especulaciones sobre su supuesta boda con su novia Benicia Zúñiga.

Fue gracias a una imagen que compartió, en la cual ambos aparecen de una forma muy sorprendente, pues salen los dos usando unos anillos, los cuales han generado muchos comentarios alrededor del polémico conductor y la madre de Fernando Lozada, quien actualmente se encuentra en ‘La Granja VIP’.

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¿Alfredo Adame y Benicia Zúñiga se casaron?

Tras darse a conocer la foto de la pareja, algunos usuarios afirmaron en las redes sociales que la relación va a avanzando muy rápido, aunque otros han celebrado que Adame y Benicia Zúñiga, quieran hacer formal el vínculo que tienen en estos momentos.

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En la imagen se muestran las manos de la pareja entrelazadas, con anillos colocados en los dedos anulares, también se filtraron algunas fotos en donde los dos aparecen abrazados. Sin embargo, Alfredo Adame había mencionado hace un tiempo que no tenía planes de boda, ni de tener hijos.

Este romance comenzó en agosto del 2026, cuando el conductor compartió una serie de fotografías junto a su nueva novia, una de las cosas más sorprendentes, es que el conductor reveló que el propio Fernando Lozada fue quien los impulsó a tener un romance.

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