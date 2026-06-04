Manuel "Flaco" Ibáñez fue hospitalizado de emergencia, este sería su estado de salud

Durante las últimas horas, se ha informado que el actor Manuel "Flaco" Ibáñez tuvo que ser hospitalizado luego de que le hicieran algunos estudios, donde le detectaron un problema de salud.

Tras vivir esta situación tan complicada, el actor y comediante decidió romper el silencio aclarar los rumores y revelar el verdadero estado de su salud.

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¿Cuál es el estado de salud de Manuel "Flaco" Ibáñez?

Recordemos que el actor es considerado uno de los grandes comediantes y actor del cine de ficheras, además de varias telenovelas. En la actualidad, forma parte del reparto de la serie ‘Vecinos’.

Por medio de Televisa Espectáculos, donde Manuel "Flaco" Ibáñez el actor fue entrevistado, reveló que tuvo que ser hospitalizado, aunque actualmente ya se encuentra bien y en proceso de recuperación.

Detalló que hace unos días se sometió a una cirugía por un aneurisma, aseguró que hace un tiempo se realizó un estudio de colon, donde le fue detectado dicho problema.

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"Fue un descubrimiento; me fui a hacer un estudio del colon Me acaban de operar de un aneurisma, por el cigarro"

Aunque tuvo que entrar al quirófano, el actor comentó que su recuperación va de maravilla, aunque dejó ver que no le gusta estar en el hospital.

"De maravilla (va la recuperación). "¿A quién le gustan los hospitales? Yo los odio, es horrible"

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