Cae el actor Jesús Ochoa de un elevador a 10 metros de altura: ¿cuál es su estado?

Hace unas horas, las alarmas se encendieron, pues se dio a conocer que el actor Jesús Ochoa tuvo que ser hospitalizado de emergencia, después de una aparatosa caída que sufrió, todo esto ocasionado por el desplome de un elevador.

Sin embargo, se mencionó que el famoso intentó retomar sus actividades de forma normal en el teatro, pero presentó algunos problemas para caminar, por lo que tuvo que ser llevado al hospital.

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¿Cuál es el estado de salud de Jesús Ochoa?

El pasado fin de semana, fue cuando se dio a conocer lo que ocurrió, como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes en Atizapán, Estado de México. Además, el actor Luis de Alba, aseguró que se instaló un elevador como parte del escenario, donde Jesús Ochoa tenía que bajar para entrar en acción en la obra ‘Perfume de Gardenia’.

Se detalló que cuando el famoso entró, el elevador se desplomó de una altura de aproximadamente 10 metros, por lo que el actor salió fuertemente golpeado, aunque no tuvo fracturas, presentó problemas para caminar, por lo que fue llevado de emergencia al hospital.

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“Se cayó, no podía caminar. Se cayó de un elevador como de diez metros y no se rompió nada, pero ájale, y todavía quería trabajar, le digo: ‘Estás loco, cabr…’, ahorita está en el hospital (…) Son desgracias, pero su ánimo está (bien)"

Hasta el momento, no se conocen más detalles al respecto al estado de salud de Jesús Ochoa. Mientras que Luis de Alba indicó que el actor permanece hospitalizado.

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