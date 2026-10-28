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Celulares desplazan al trompo y balero en Champotón; ahora solo se venden por temporada

Comerciantes de Champotón advierten que juguetes como el trompo y el balero sobreviven solo por festivales escolares del Mes de la Campechanidad ante la preferencia por celulares.

Por Jorge May

28 de oct de 2026

1 min

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Comerciantes de Champotón reportan que la venta de juguetes tradicionales es una actividad de temporada.
Comerciantes de Champotón reportan que la venta de juguetes tradicionales es una actividad de temporada. / Jorge May

La venta de juguetes tradicionales como el balero y el trompo "ya dio lo que tenía que dar", externó Don Francisco Jaimes desde su punto de venta ubicado en los pasillos del mercado municipal de Champotón.

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Según el veterano expendedor, la demanda de estos productos tradicionales creció de manera considerable debido a las celebraciones alusivas al Mes de la Campechanidad, ahora conocido como Celebremos Campeche.

"Los niños de ahora prefieren el celular y la tecnología. En cambio, los juguetes tradicionales como el trompo, el balero, la lotería campechana y las canicas se han convertido únicamente en artículos de temporada", detalló.

Don Francisco precisó que durante esta época, donde sale a relucir el orgullo regional, la lista de estos productos artesanales registra una demanda considerable debido a los requerimientos escolares para festivales culturales. Asimismo, destacó que cada vez son menos los puntos de venta que los comercializan.

Respecto a los costos, el comerciante compartió que tanto los trompos como los baleros se venden a 40 pesos la pieza. Además, reveló un dato clave sobre su origen: son elaborados por artesanos de la junta municipal de Felipe Carrillo Puerto, pertenenciente al municipio de Champotón.

JGH

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