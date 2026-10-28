Celulares desplazan al trompo y balero en Champotón; ahora solo se venden por temporada

La venta de juguetes tradicionales como el balero y el trompo "ya dio lo que tenía que dar", externó Don Francisco Jaimes desde su punto de venta ubicado en los pasillos del mercado municipal de Champotón.

Noticia Destacada Helicóptero y paracaidistas de la Marina sorprenden a vecinos de Champotón, Campeche

Según el veterano expendedor, la demanda de estos productos tradicionales creció de manera considerable debido a las celebraciones alusivas al Mes de la Campechanidad, ahora conocido como Celebremos Campeche.

"Los niños de ahora prefieren el celular y la tecnología. En cambio, los juguetes tradicionales como el trompo, el balero, la lotería campechana y las canicas se han convertido únicamente en artículos de temporada", detalló.

Don Francisco precisó que durante esta época, donde sale a relucir el orgullo regional, la lista de estos productos artesanales registra una demanda considerable debido a los requerimientos escolares para festivales culturales. Asimismo, destacó que cada vez son menos los puntos de venta que los comercializan.

Respecto a los costos, el comerciante compartió que tanto los trompos como los baleros se venden a 40 pesos la pieza. Además, reveló un dato clave sobre su origen: son elaborados por artesanos de la junta municipal de Felipe Carrillo Puerto, pertenenciente al municipio de Champotón.

JGH