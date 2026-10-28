Empleado de gasolinera en Campeche termina con posible fractura al enredarse con la manguera

Un empleado de una estación de servicio resultó lesionado en la mano derecha mientras laboraba en el barrio de Santa Ana, en la capital campechana, luego de enredarse accidentalmente con la manguera y el tubo de carga mientras abastecía de combustible a un vehículo sobre la avenida Gobernadores.

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Ante el incidente, sus compañeros intentaron auxiliarlo en el sitio; sin embargo, al sospechar que podría presentar una fractura en la extremidad, solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

En los primeros reportes al C5, ciudadanos indicaron de manera preliminar que el trabajador había sido atropellado. No obstante, esta versión fue descartada tras la llegada de paramédicos del Sector Salud y elementos de la Policía Estatal, quienes confirmaron que se trató de un accidente laboral. El lesionado recibió primeros auxilios en el lugar para determinar si requería traslado hospitalario.

JGH