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¿Murió Laura Bozzo? Revelan preocupante información sobre la conductora

La conductora sigue hospitalizada en la Ciudad de México, donde es reportada como estable.

Por Redacción Por Esto!

28 de oct de 2026

2 min

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¿Murió Laura Bozzo? Revelan preocupante información sobre la conductora
¿Murió Laura Bozzo? Revelan preocupante información sobre la conductora / Instagram:laurabozzo_of

Desde hace varios días, el estado de salud de Laura Bozzo ha sido uno de los temas principales en las redes sociales. Aunque fue la tarde de ayer, cuando las cosas se pusieron muy tensas, ya que comenzó a circular un rumor sobre su fallecimiento.

La situación generó un sinfín de comentarios entre algunas figuras del medio; aunque más tarde se confirmó que no era cierto, que la conductora seguía en su proceso de recuperación en el hospital.

Revelan nueva información sobre el estado de salud de Laura Bozzo

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¿Por qué se especuló que Laura Bozzo había muerto?

Cabe mencionar que este rumor comenzó con el creador de contenido Félix Arroyo, quien publicó en su cuenta en X, que la conductora Laura Bozzo habría perdido la vida

“Fallece Laura Bozzo. ¡Descansa en paz!”

¿Qué ha pasado con la salud de Laura Bozzo?

Recordemos que el pasado 13 de octubre, la famosa tuvo que ser hospitalizada en el Hospital General de Acapulco “El Quemado”, en Guerrero, México, ya que tuvo algunas complicaciones de salud, principalmente un fuerte dolor abdominal.

De acuerdo con el programa ‘Ventaneando’, la famosa se sometió a una cirugía, pues y tenía una úlcera perforada y tuvo que ingresar al quirófano inmediatamente, tras eso, Laura Bozzo presentó peritonitis, choque séptico, neumonía, hipertensión pulmonar y un colapso en el pulmón izquierdo.

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Por su parte, la periodista y conductora Martha Figueroa aseguró en el programa de ‘Hoy’, que Laura Bozzo se encuentra estable.

“Se cumplen 12 días desde que fue trasladada de Acapulco a Ciudad de México. Y aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa”

Hija de Laura Bozzo desmiente su fallecimiento

Horas más tarde, Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde desmiente las versiones sobre el fallecimiento de la conductora, también pide parar los rumores y noticias falsas sobre el tema.

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