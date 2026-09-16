Cineasta campechano Max del Río llega al cine con “A Toda Madre” a partir de hoy 16 de septiembre

El cineasta campechano Max del Río da un nuevo paso en su carrera con el estreno comercial de “A Toda Madre”, una comedia mexicana que llega a las salas de Cinépolis con un reparto encabezado por Hugo “El Cojo Feliz”, Ricardo Pérez, Lourdes Echevarría, Adal Ramones y Jesús Ochoa.

La cinta, dirigida y escrita por Del Río, comenzó su recorrido en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) 2026, donde formó parte de la selección oficial, antes de iniciar su exhibición comercial en México. El sitio oficial de la producción señala funciones en Cinépolis a partir del 16 de septiembre, aunque algunas carteleras manejan el 17 como fecha de estreno comercial.

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La historia gira alrededor de Martín, personaje interpretado por El Cojo Feliz, quien descubre que su madre está a punto de casarse con Juan, el joven que lo acosaba durante sus años escolares. Ante la noticia, Martín decide sabotear la boda y, con ayuda de su amigo Charlie, pone en marcha un plan para impedir que su antiguo rival se convierta en su padrastro.

La producción reúne a distintas generaciones de la comedia mexicana. Además de los protagonistas, participan Lourdes Echevarría, Adal Ramones y Jesús Ochoa, junto con Jaro Hernández, Isabel Fernández, Alexa Zuart, Esmeralda Soto y otros integrantes del circuito de la comedia.

Para Max del Río, el proyecto representa un nuevo paso dentro de una trayectoria que comenzó en Campeche. El cineasta fue identificado en 2024 como originario de la entidad y responsable de “La Película”, largometraje que retrata precisamente el intento de un grupo de jóvenes por realizar una cinta desde Campeche. El proyecto aparece también en el catálogo del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con Del Río como director, guionista y editor.

“A Toda Madre” fue realizada como una producción independiente y tiene una duración de aproximadamente 88 minutos. La película cuenta con clasificación C en México y plantea una comedia de humor irreverente alrededor de las relaciones familiares, el pasado escolar y los conflictos que surgen cuando un antiguo enemigo termina formando parte de la familia.

Con su llegada a las salas comerciales, el trabajo de Max del Río pasa de los circuitos de exhibición y festivales a una distribución nacional a través de Cinépolis, colocando nuevamente el nombre de un cineasta campechano dentro de una producción mexicana con presencia en cartelera.