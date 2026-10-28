México e India inician negociaciones para acuerdo comercial; estos son los sectores que buscan impulsar

La Secretaría de Economía informó que México e India iniciaron formalmente las negociaciones para alcanzar un Acuerdo de Comercio Preferencial (ACP), con el propósito de fortalecer el intercambio comercial, diversificar mercados y ampliar las oportunidades de inversión entre ambos países.

Mediante el comunicado número 102, emitido este miércoles 28 de octubre de 2026, la dependencia federal explicó que las delegaciones firmaron los Términos de Referencia que establecerán las bases, los temas y el calendario de trabajo para desarrollar las negociaciones.

El acuerdo busca ampliar las oportunidades comerciales para las empresas mexicanas en el mercado de India, además de fortalecer la participación de ambos países en las cadenas internacionales de suministro.

¿Qué contempla el acuerdo comercial entre México e India?

La Secretaría de Economía detalló que las negociaciones incluirán asuntos relacionados con el acceso a los mercados de bienes, reglas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio.

También se abordarán mecanismos de solución de diferencias, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio y disposiciones de defensa comercial.

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La firma de los Términos de Referencia representa el inicio de las conversaciones, por lo que todavía no existe un acuerdo comercial definitivo entre ambas naciones.

¿Qué sectores podrían beneficiarse del acuerdo entre México e India?

De acuerdo con la dependencia federal, las negociaciones permitirán explorar oportunidades para distintas industrias con presencia en los mercados de ambos países.

Entre los sectores identificados con mayor potencial se encuentran el automotriz, químico, electrónico, farmacéutico, agroalimentario y energético.

También destacan los minerales críticos, los dispositivos médicos y las manufacturas avanzadas.

La Secretaría de Economía señaló que la iniciativa busca fortalecer las cadenas de suministro y facilitar nuevas oportunidades de negocio e inversión.

México e India dan seguimiento a acuerdos entre Sheinbaum y Narendra Modi

El inicio de las negociaciones responde al entendimiento alcanzado entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro de India, Narendra Modi, durante la Cumbre del G7 celebrada en Canadá en junio de 2025.

En aquella reunión, ambos mandatarios acordaron fortalecer la relación económica y comercial entre México e India.

Como parte de este proceso, Rajesh Agrawal, secretario del Departamento de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria de India, sostuvo encuentros con Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior de México.

El funcionario mexicano participó en representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Durante las reuniones, ambas delegaciones revisaron las perspectivas del comercio bilateral y las posibilidades de aumentar los flujos de inversión.

#ComunicadoEconomía 🗞️ México e India inician negociaciones para un Acuerdo de Comercio Preferencial 🇮🇳🫱🏼‍🫲🏽🇲🇽 https://t.co/u6H91eP8LB — Economía México (@SE_mx) October 28, 2026

México analiza misión empresarial a India en 2027

La Secretaría de Economía también informó que ambos gobiernos analizaron la posibilidad de organizar una misión empresarial mexicana a India durante el primer trimestre de 2027.

La propuesta contempla encuentros entre representantes de empresas de ambos países para identificar oportunidades comerciales y fortalecer los vínculos entre sus sectores productivos.

Por ahora, no se anunció una fecha para la firma definitiva del Acuerdo de Comercio Preferencial ni se precisaron posibles reducciones arancelarias.

El siguiente paso será desarrollar las negociaciones bajo los términos establecidos por ambas delegaciones, con el objetivo de ampliar el comercio bilateral y promover nuevas inversiones.

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