Mr Beast sorprender al darle la excavadora de sus sueños al mexicano Juan García, quien logró ganar uno de sus retos virales

Desde hace un par de días, el nombre de Juan García se ha apoderado de las redes sociales, luego de revelarse que ganó el millonario reto del creador de contenido Mr Beast, situación que ha sido tendencia en las plataformas digitales.

Ya por su cuenta, Juan García se hizo viral, luego de que por medio de su cuenta oficial de Instagram, publicó el regalo sorpresa que le hizo el creador de contenido.

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Así fue el reto que ganó el mexicano Juan García

El reto que lanzó Mr Beast consistía en que 70 personas tenían que permanecer encerrados en un supermercado, después de varios días de competencia, el mexicano Juan García logró ser el ganador del millonario premio que daba el creador de contenido.

Mr Beast sorprender con regalo a mexicano que ganó su reto

Ahora en sus redes sociales, el participante presumió un regalo que le hizo el creador de contenido, se trata de una excavadora.

"Gracias Mr Beast"

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En otra publicación, el hombre no dudó en posar con la excavadora. Cómo era de esperarse, esta situación generó muchos comentarios, donde la gran mayoría le reconoció su trabajo para resistir el reto del creador de contenido.

Juan García también es un creador de contenido, pero su mayor fama llegó con su triunfo en uno de los retos de Mr Beast, esto sucedió en los primeros días del mes de agosto.

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