El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que Estados Unidos colaboró mediante el intercambio de información de inteligencia para localizar a Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, detenido el viernes 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa.

Durante la conferencia matutina de este lunes 23 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el general explicó que la operación denominada Centella fue ejecutada exclusivamente por elementos del Ejército mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Asimismo, actualizó el saldo del enfrentamiento: 16 presuntos delincuentes y cuatro militares fallecidos. La cifra de integrantes del grupo criminal muertos aumentó respecto al reporte inicial de siete, después de que las autoridades localizaron más cuerpos.

¿Cómo participó Estados Unidos en la captura de “El Chapo Isidro”?

Trevilla Trejo informó que, desde hace aproximadamente tres meses, las autoridades mexicanas intensificaron el intercambio de información con Estados Unidos para localizar al presunto líder criminal.

Explicó que, una semana antes de la detención, analistas militares obtuvieron nuevos indicios, entre ellos números telefónicos, que permitieron avanzar en las investigaciones.

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Posteriormente, Defensa solicitó apoyo de reconocimiento mediante aeronaves no tripuladas, a través de los procedimientos establecidos por el Consejo de Seguridad Nacional.

El secretario aseguró que este mecanismo no contraviene la Constitución ni las disposiciones legales mexicanas.

“La operación fue realizada por ellos exclusivamente. La participación del Gobierno de Estados Unidos solo fue en el intercambio de información para precisar la ubicación de esta persona”, afirmó.

Añadió que la cooperación bilateral se desarrolló bajo los principios de reciprocidad, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación.

¿Cómo se realizó el operativo contra “El Chapo Isidro” en Guasave?

El titular de Defensa detalló que participaron 361 elementos y 14 aeronaves, distribuidos en componentes terrestres y aéreos.

Las fuerzas federales llegaron al lugar donde se encontraba el objetivo alrededor de las 19:50 horas del 20 de noviembre.

De acuerdo con el general, los ocupantes del inmueble se rindieron sin oponer resistencia. Sin embargo, integrantes de la organización criminal atacaron a las fuerzas federales para intentar impedir la captura.

Durante el enfrentamiento, helicópteros militares recibieron disparos de armamento calibre .50 y respondieron a la agresión.

La evacuación del detenido se realizó alrededor de las 23:20 horas.

Defensa confirma 20 muertos y 21 bloqueos carreteros

Trevilla Trejo informó que el operativo dejó cuatro militares muertos, 10 elementos heridos y 16 presuntos delincuentes fallecidos.

También reportó 21 bloqueos carreteros realizados por integrantes del grupo criminal para impedir el traslado de su líder.

Durante el despliegue posterior, las autoridades retiraron 50 vehículos utilizados para obstruir las vialidades.

El funcionario aseguró que no se registraron personas civiles ajenas a los hechos lesionadas o fallecidas.

Harfuch anuncia refuerzo de seguridad en Sinaloa

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gobierno federal continuará con el despliegue de fuerzas de seguridad en Sinaloa.

Anunció la próxima entrega de más de 150 vehículos para corporaciones de seguridad, así como la instalación de 240 puntos de monitoreo carretero con 720 cámaras y 30 lectores de placas.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, también presentó los resultados de las operaciones navales contra las organizaciones criminales que operan en el estado.

Finalmente, García Harfuch informó que el Gabinete de Seguridad acudirá este martes 24 de noviembre a Culiacán para evaluar la situación de seguridad y supervisar las acciones desplegadas en la entidad.

IO