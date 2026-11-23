La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió este lunes 23 de noviembre de 2026 los rumores sobre una posible salida de Omar García Harfuch de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y aseguró que no existen cambios previstos en su gabinete.

Durante su conferencia matutina, realizada desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre las versiones que circularon durante los últimos días acerca de la permanencia del funcionario en el Gobierno federal.

Sheinbaum respondió que García Harfuch continuará al frente de la dependencia encargada de coordinar la estrategia nacional de seguridad.

¿Omar García Harfuch dejará la Secretaría de Seguridad?

Ante la pregunta sobre una posible renuncia o sustitución del secretario, la presidenta rechazó las versiones y expresó su respaldo a su permanencia.

“No sé de dónde salió ese rumor. Omar está en la Secretaría de Seguridad y, si él no dispone otra cosa, yo lo mantengo ahí en la Secretaría de Seguridad”, afirmó.

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La mandataria concluyó su respuesta con una declaración sobre la integración de su equipo de trabajo:

“No hay ningún cambio en el gabinete”, puntualizó.

¿De dónde surgieron los rumores sobre la salida de García Harfuch?

Las versiones sobre una posible salida del secretario comenzaron a circular después de que, durante una reunión con responsables estatales de seguridad, García Harfuch habló sobre el carácter temporal de los cargos públicos.

Sus declaraciones fueron interpretadas en redes sociales como una posible señal de cambios en la dependencia, aunque el funcionario no había anunciado su renuncia.

Con su respuesta de este lunes, Sheinbaum confirmó la continuidad de Omar García Harfuch al frente de la SSPC y descartó que su administración tenga previsto realizar modificaciones en el gabinete federal.

IO