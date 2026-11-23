De 32 personas que manifestaron su intención de obtener una candidatura independiente en Yucatán en 2015, 2018 y 2021, sólo nueve obtuvieron la candidatura: 28%, según la numeralia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac). El mejor momento fue 2018, con 25 interesados y 6 candidaturas; en 2021 fueron 4 y 1. Ahora, el Iepac abrió otra puerta con el Acuerdo CG/056/2026, publicado el 19 de noviembre, para las 106 alcaldías y las 21 diputaciones de mayoría de las elecciones del 6 de junio de 2027. Las exigencias ya están sobre la mesa: 16,318 firmas en Mérida.

El primero es el papeleo. Entre el 14 de noviembre y el 8 de diciembre, hasta la medianoche, es decir, durante 25 días, los interesados deben entregar en el Iepac una asociación civil constituida ante notario e inscrita en el Registro Público, su alta en el SAT, una cuenta bancaria a nombre de la asociación, copias de la credencial de elector y un emblema en vectores de 5 por 5 centímetros que no se parezca al de ningún partido. Si algo falta, tienen 48 horas para corregirlo. El Consejo General dará la calidad de aspirante a más tardar el 27 de diciembre.

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Hay detalles que pesan. Para un ayuntamiento no basta una persona: la planilla completa debe manifestar su intención y la asociación debe estar integrada, al menos, por el aspirante, un representante legal y quien administre los recursos, con el modelo de estatutos que el Iepac aprobó el 19 de agosto (Acuerdo CG/019/2026). El emblema no puede llevar la foto ni la silueta del candidato. La entrega es presencial, en la sede central del Iepac, en la Ciudad Industrial de Mérida, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, salvo el 8 de diciembre, cuando se reciben documentos hasta la medianoche. Quien viva en un municipio lejano debe hacer ese viaje.

El segundo requisito son las firmas, que deberán reunirse del 4 de enero al 12 de febrero: 40 días, con la aplicación Apoyo Ciudadano del INE, que permite firmar desde cualquier lugar sin acudir con un auxiliar. En Mérida, el ritmo sería de unas 408 firmas al día; en el Distrito 7, de unas 124; en Quintana Roo, de 3.5. Las diputaciones deben, además, reunir firmas de al menos la mitad de las secciones electorales del distrito. Cálculos propios.

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El tercero es la solicitud de registro, del 22 al 27 de marzo de 2027, y el cuarto, el informe de ingresos y egresos, que debe entregarse en los 30 días posteriores al periodo de firmas o se niega el registro (artículo 52 de la ley electoral estatal). En la numeralia consultada sólo aparecen el punto de partida y el de llegada: el Iepac no muestra en cuál filtro se queda cada aspirante.

Una brecha de firmas con fórmula

La diferencia entre municipios no es capricho. El artículo 45 de la ley fija el apoyo como porcentaje de la lista nominal, y ese porcentaje baja conforme crece el cabildo: 15% en los más pequeños, 10% en los medianos y 2% en el de Mérida, el más grande. Mérida debe juntar el 2% de sus 815,910 electores: 16,318 firmas; Quintana Roo, el 15% de 920, es decir, 138. La capital exige 118 veces más firmas, pero a los municipios pequeños se les solicita proporcionalmente siete veces y media más apoyo ciudadano.

En las diputaciones, el porcentaje es del 5% de la lista nominal del distrito. El Distrito 7, con cabecera en Mérida, es el más exigente: 4,953 firmas. El Distrito 10, en Kanasín, pide 3,742. Tras Mérida, los municipios donde habrá que reunir más firmas son Kanasín, Valladolid, Tizimín, Umán, Progreso, Tekax, Ticul, Motul y Chemax; en el extremo contrario están Quintana Roo, Cuncunul, Sanahcat, Sudzal, Suma, Teya, San Felipe, Tepakán, Cantamayec y Bokobá.

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El dinero: un techo privado

Los topes de gasto para reunir firmas equivalen al 10% de los de las campañas anteriores (artículo 48) y deben financiarse con recursos privados de origen lícito. No es dinero público ni lo que gastará el Iepac: es el máximo que puede desembolsar cada aspirante, y quien lo rebase pierde el derecho a registrarse (artículo 49). En Mérida es de 4,550,926.79 pesos; en el Distrito 7, de 512,227.83; en el 10, de 369,447.43; y en Quintana Roo, de 5,082.54 pesos.

Por firma, el techo es desigual: 278.89 pesos en Mérida, 103.42 en el Distrito 7, 98.73 en el 10 y 36.83 en Quintana Roo. Si hubiera un aspirante por cada cargo, el gasto máximo conjunto sumaría 10,236,838.54 pesos en las alcaldías y 9,889,983.94 en las diputaciones, para un total de 20,126,822.48 pesos, una cifra teórica que supone 127 aspirantes gastando hasta el tope.

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Sólo el techo de Mérida equivale al 44.5% del total de las 106 alcaldías. Si el de Mérida es el 10% del de la campaña pasada, aquel tope rondaría los 45.5 millones de pesos, un cálculo propio que no pude contrastar.

2024: siete intentos y un resultado que no aparece

En el proceso 2023-2024 hubo siete manifestaciones de intención, según el Iepac. POR ESTO! informó en enero de 2024 que Yucatán se quedó sin aspirantes independientes a la gubernatura. En la numeralia consultada, las candidaturas obtenidas aparecen como pendientes, de modo que no pude documentar cuántas de esas siete llegaron a la boleta ni cuántos votos obtuvieron las candidaturas independientes en los procesos anteriores.

El propio Iepac maneja dos cifras de electores: 1,832,959 en el Acuerdo, al 31 de agosto de 2026, y 1,841,525 en su folleto informativo, una diferencia de 8,566. La lista nominal de Quintana Roo, de 920 electores, equivale al 88.8% de sus 1,036 habitantes, según la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, mientras que en Mérida es del 77.4%; el Iepac no explica esa proporción atípica.

Faltan, al menos, cuatro datos: cuántos manifestarán su intención antes del 8 de diciembre; en cuál de los cuatro filtros se cae la mayoría de quienes lo intentan; cuántas de las siete intenciones de 2024 llegaron a candidatura; y cuántos votos obtuvieron los independientes que alcanzaron la boleta. Quedan en juego 797 cargos en los cabildos: 106 presidencias municipales, 106 sindicaturas y 585 regidurías, y una puerta para las candidaturas sin partido que la historia muestra estrecha.

La medianoche del 8 de diciembre dirá cuántos intentan cruzarla.