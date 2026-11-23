La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó la detención de un hombre identificado como Pedro “N”, por su presunta participación en el triple homicidio ocurrido el pasado 18 de noviembre en el fraccionamiento Villas Otoch, en la Región 247 de Cancún.

Sin embargo, las investigaciones continúan, pues las autoridades buscan a otros dos sujetos que también habrían participado en el ataque contra los tres hombres que viajaban en una camioneta Mazda CX-5 roja.

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El fiscal general, Raciel López Salazar, informó que el detenido presuntamente habría participado en las labores de vigilancia junto con otros dos individuos, quienes se distribuyeron en diferentes puntos del fraccionamiento para observar la llegada del vehículo de las víctimas y alertar sobre la presencia de las autoridades en la zona.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, cuando los involucrados ubicaron la camioneta Mazda, dos sujetos abrieron fuego contra sus ocupantes, mientras que el tercero habría participado en las tareas de vigilancia. En el lugar fueron localizados alrededor de 30 casquillos percutidos.

El ataque ocurrió sobre la calle Eucalipto, donde los tres hombres perdieron la vida dentro de la unidad. Una de las víctimas fue identificada como Néstor “N”, mientras que las otras dos permanecen con identidad reservada.

Posteriormente, los cuerpos fueron entregados a sus familiares. Sobre el móvil del triple homicidio, López Salazar señaló que la principal línea de investigación está relacionada con actividades de narcomenudeo, debido a que las víctimas contaban con antecedentes vinculados a este delito y presuntamente pertenecían a un grupo criminal distinto al de sus agresores.

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La Fiscalía sostiene que el ataque habría sido resultado de un conflicto entre grupos delictivos, aunque las investigaciones continúan para establecer con precisión las circunstancias y responsabilidades de cada uno de los participantes.

Por ahora, Pedro “N” es el único detenido por este caso, mientras que los agentes de investigación mantienen las labores para localizar a los otros dos presuntos involucrados.

El fiscal indicó que la situación jurídica del detenido sería determinada en las próximas horas, conforme avance el procedimiento correspondiente.