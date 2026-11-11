Diego Boneta rompe el silencio sobre las fotos de Renata Notni y su supuesta nueva pareja

El día de ayer, se hicieron virales unas fotos de la modelo Renata Notni junto a un joven empresario mexicano, quien hace unos años fue vinculado sentimentalmente con la cantante Belinda.

Tras las polémicas fotos, el actor Diego Boneta, quien fue su pareja por casi cinco años, realizó una publicación que ha levantado muchas dudas, ya que afirman que podría tratarse de una reacción sobre la supuesta nueva relación de Renata Notni.

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¿Qué dice la polémica publicación de Diego Boneta?

En las fotos que salieron a la luz, se puede ver a Notni tomada de la mano y abrazando al empresario, pero en la publicación de que hizo Diego Boneta, sale en varias imágenes promocionando una lujosa marca de relojes reconocida a nivel mundial.

Sin embargo, en el mensaje que aparece en la publicación, aunque es parte de la campaña de publicidad, algunos de sus fans han asegurado que podría ser una reacción a la nueva relación de Renata Notni.

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“Lo que realmente vale la pena lleva tiempo”

Es importante mencionar que hasta el momento, el actor no ha hecho una declaración oficial sobre la supuesta nueva relación de la modelo. Aunque en redes sociales, el tema ya es tendencia, generando mucha polémica.

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