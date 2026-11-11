Bolivia autoriza salida de expareja de Fernando Cerimedo rumbo a México tras otorgarle salvoconducto para recibir asilo

El Gobierno de Bolivia confirmó este miércoles 11 de noviembre la salida de Nadia Shirley Beller Delgadillo rumbo a nuestro país, después de concederle un salvoconducto solicitado por la Embajada mexicana para hacer efectivo el asilo diplomático otorgado a la abogada boliviana.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que las autoridades competentes concluyeron la evaluación de la solicitud presentada por la representación diplomática mexicana y determinaron autorizar su salida del territorio nacional.

¿Cuándo salió Nadia Beller de Bolivia rumbo a México?

La Cancillería boliviana detalló que la decisión de conceder el salvoconducto fue notificada oficialmente a la Embajada de México el martes 10 de noviembre, mientras que el documento fue entregado durante las primeras horas de este miércoles.

La dependencia precisó que Nadia Beller abandonó Bolivia durante la mañana del 11 de noviembre, después de completar los procedimientos migratorios correspondientes.

En el operativo participaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobierno y la Dirección General de Migración de Bolivia.

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El Gobierno boliviano reiteró su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones internacionales y el fortalecimiento de las relaciones de cooperación y respeto mutuo con México.

¿Quién es Nadia Beller y por qué recibió asilo de México?

Nadia Beller Delgadillo es una abogada boliviana que sobrevivió a un atentado armado ocurrido en agosto de 2026 en Santa Cruz de la Sierra.

Su expareja, el exasesor político argentino Fernando Cerimedo, enfrenta un proceso penal por presunta tentativa de feminicidio relacionado con ese ataque.

https://t.co/6lOhtF3r4b — Cancillería de Bolivia 🇧🇴 (@MRE_Bolivia) November 11, 2026

Tras denunciar amenazas y expresar preocupación por su seguridad, Beller solicitó protección diplomática y permaneció en la Embajada de México en Bolivia.

El Gobierno mexicano le concedió asilo diplomático, por lo que su salida del país dependía de la autorización y entrega del salvoconducto por parte de las autoridades bolivianas.

Con la emisión de este documento, Bolivia permitió que la abogada abandonara su territorio para trasladarse a México bajo la protección diplomática concedida.

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