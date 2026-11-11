Exhiben a presuntos deudores alimentarios en el Centro de Justicia de Mérida

Integrantes del movimiento Ley Sabina y de colectivos de deudores alimentarios se congregaron en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) para denunciar el incumplimiento de pensiones alimenticias y las dificultades que enfrentaron durante los procedimientos judiciales para exigir el pago de estos recursos.

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En las instalaciones del recinto judicial, las participantes exhibieron a presuntos deudores alimentarios como parte de una protesta con la que buscaron evidenciar los casos de padres que no cumplieron con sus responsabilidades económicas hacia sus hijos.

Las manifestantes también expusieron las situaciones de violencia que, aseguraron, enfrentaron dentro de los juzgados durante la búsqueda de justicia.

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Señalaron que estos obstáculos se sumaron a la incertidumbre y las complicaciones que atravesaron para lograr que se garantizara el sustento de sus familias.