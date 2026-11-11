Síguenos

Última hora

México

Renuncia Dámaso Castro a la Fiscalía de Sinaloa tras acusaciones de EU por presuntos nexos con el narco

Yucatán / Mérida

Exhiben a presuntos deudores alimentarios en el Centro de Justicia de Mérida

Las manifestantes señalaron que enfrentaron situaciones de violencia durante los procesos judiciales para exigir el pago de las pensiones alimenticias.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

La protesta buscó visibilizar las dificultades que enfrentaron las madres en los juzgados
La protesta buscó visibilizar las dificultades que enfrentaron las madres en los juzgados / Cortesía

Integrantes del movimiento Ley Sabina y de colectivos de deudores alimentarios se congregaron en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) para denunciar el incumplimiento de pensiones alimenticias y las dificultades que enfrentaron durante los procedimientos judiciales para exigir el pago de estos recursos.

Ley Sabina Campeche exigió investigar la presunta censura e intimidación contra estudiantes de la Preparatoria Godoy tras protestas por violencia digital.

Noticia Destacada

Caso Godoy en Campeche: Ley Sabina exige investigar presunta censura tras denuncias de violencia digital

En las instalaciones del recinto judicial, las participantes exhibieron a presuntos deudores alimentarios como parte de una protesta con la que buscaron evidenciar los casos de padres que no cumplieron con sus responsabilidades económicas hacia sus hijos.

Las manifestantes también expusieron las situaciones de violencia que, aseguraron, enfrentaron dentro de los juzgados durante la búsqueda de justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de Yucatán emitió tres precedentes históricos que reescriben las reglas para cobrar pensiones alimentarias retroactivas.

Noticia Destacada

¡Histórico cambio en Yucatán! Los padres deudores ahora deberán demostrar que sí pagaron la pensión

Señalaron que estos obstáculos se sumaron a la incertidumbre y las complicaciones que atravesaron para lograr que se garantizara el sustento de sus familias.

Te puede interesar