Renuncia Dámaso Castro a la Fiscalía de Sinaloa tras acusaciones de EU por presuntos nexos con el narco

Dámaso Castro Zaavedra presentó su renuncia como vicefiscal general de Sinaloa, luego de permanecer seis meses separado de sus funciones tras ser señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó este miércoles 11 de noviembre que el exfuncionario entregó su renuncia el pasado 5 de noviembre, fecha en la que concluyó su licencia sin goce de sueldo.

¿Por qué renunció Dámaso Castro a la Fiscalía de Sinaloa?

Castro Zaavedra solicitó licencia el 5 de mayo de 2026, después de que autoridades estadounidenses lo mencionaron en señalamientos sobre una presunta red de protección a integrantes del crimen organizado en Sinaloa.

El caso también involucró acusaciones contra otros funcionarios y exfuncionarios estatales, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya.

Al ser cuestionada sobre la posible reincorporación del vicefiscal, Sánchez Kondo aclaró que su salida de la institución es definitiva.

Noticia Destacada Yeraldine Bonilla presenta su renuncia a la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa

"No, él presentó su renuncia a la institución la semana pasada, el día 5 de noviembre", declaró.

De acuerdo con las acusaciones difundidas en Estados Unidos, Castro Zaavedra habría recibido presuntos pagos a cambio de proporcionar información y protección relacionada con operativos de seguridad.

El exfuncionario rechazó los señalamientos y compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones.

¿Quién sustituirá a Dámaso Castro en la Vicefiscalía de Sinaloa?

La fiscal general explicó que José Roberto Quiñónez Coronado continuará como encargado de despacho de la Vicefiscalía General, responsabilidad que asumió desde mayo, cuando Castro Zaavedra solicitó separarse temporalmente de su cargo.

El 5 de noviembre presentó su renuncia a la FGE Dámaso Castro Saavedra. El dato lo confirmó la fiscal. Llevaba 6 meses de licencia sin goce de sueldo después de la presión mediática para que se separara del cargo. La FGE no lo investiga, por cierto. — Aarón Ibarra (@aarontuit) November 11, 2026

Sánchez Kondo precisó que, por ahora, no existe un nombramiento definitivo para ocupar la vicefiscalía.

Con la renuncia del 5 de noviembre, Castro Zaavedra concluyó su relación laboral con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mientras que las investigaciones relacionadas con los señalamientos en su contra corresponden a las autoridades competentes.

IO