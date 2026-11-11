ARTEC no negociará con conductores de DiDi e InDrive en Campeche; exige acercamiento de empresas

Las empresas de transporte por aplicación como DiDi e InDrive deben acudir directamente ante la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) para formalizar su regularización y cumplir con el marco legal para operar, aseveró su director general, Eduardo Zubieta Marco, quien dejó en claro que la autoridad no entablará negociaciones con los choferes, sino con las compañías responsables de solicitar las concesiones.

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La postura surge luego de que un grupo de entre 20 y 25 conductores de plataformas digitales entregara un pliego petitorio en las oficinas de la dependencia para demandar una audiencia sobre sus condiciones de trabajo. Aunque el funcionario afirmó estar dispuesto a recibirlos para explicarles el procedimiento normativo, enfatizó que la gestión de los permisos recae exclusivamente en las plataformas.

Zubieta Marco precisó que DiDi es la única empresa que ha entablado contacto inicial con la ARTEC, mientras que InDrive no ha solicitado ningún acercamiento, a pesar de que ambas firmas están obligadas a sujetarse a los requisitos del reglamento estatal para obtener una concesión formal.

El titular de la ARTEC sostuvo que la dependencia no se opone a que las aplicaciones sirvan como alternativa laboral o de movilidad, pero subrayó que se requiere una regulación estricta para garantizar la seguridad de los usuarios. Entre los controles requeridos, destacó las revisiones antidoping a los choferes, la verificación de pólizas de seguro vigentes y el registro exhaustivo de unidades y operadores.

Asimismo, consideró necesario equilibrar el terreno de juego entre los taxistas tradicionales y los conductores de aplicaciones, señalando que mientras los primeros cumplen con procesos y pagos de concesión durante años, en las plataformas cualquier persona puede operar desde un teléfono móvil. Finalmente, confirmó que los operativos de inspección y revisión de unidades continuarán en todo el estado de manera permanente.

JGH