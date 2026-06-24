Diego Boneta habla sobre el estado de salir de Luis Miguel ante los rumores de que fue operado

Hace unos días, se dio a conocer que Luis Miguel estaba pasando por varias complicaciones en su salud, pues el cantante se sometió a una cirugía en Nueva York.

Ante esta situación, varias personalidades del medio se mostraron muy preocupadas por el estado de salud del famoso, uno de estos es Diego Boneta.

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Diego Boneta le manda mensaje a Luis Miguel

El actor decidió mandarle un mensaje a Luis Miguel, después de que se diera a conocer que ha presentado algunos problemas de salud. Y es que, al principio Diego Boneta aseguró que no sabía nada sobre el tema.

“No tenía idea. No tenía la más remota idea”

Recordemos que hace un tiempo, Diego Boneta se encargó de darle vida a Luis Miguel en su bioserie, generando un vínculo con el cantante, por lo que constantemente es cuestionado al respecto.

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Ante esta noticia que levantó las alarmas de muchos seguidores y personas cercanas, el actor no dudó en mandarle un mensaje a Luis Miguel.

“Le deseo todo lo mejor, que se recupere, la verdad es que no tenía idea de esto, la salud es lo más importante y realmente espero que se pueda recuperar pronto”.

Hace varios días se comenzó a mencionar que ‘El Sol de México’ enfrentaba problemas de salud debido a una complicación cardíaca y tuvo que ser intervenido.

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