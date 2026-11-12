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Yucatán / Mérida

Comité de Xmatkuil descarta apagón general y atribuye corte eléctrico a los locatarios

El Comité Organizador explicó que la interrupción del suministro se relacionó con instalaciones realizadas por comerciantes sin avisar a Servicios Generales.

Por Redacción Por Esto!

12 de nov de 2026

1 min

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Organizadores de Xmatkuil aclaran que falla eléctrica fue por conexiones sin supervisión
Organizadores de Xmatkuil aclaran que falla eléctrica fue por conexiones sin supervisión / Cortesía

Un corte del servicio eléctrico se registró durante la noche del miércoles en el recinto de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, situación que fue aclarada por el Comité Organizador, que descartó un apagón generalizado.

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Personal de la Feria explicó que las fallas estuvieron relacionadas con conexiones eléctricas realizadas por locatarios por cuenta propia, sin notificar previamente al área de Servicios Generales de Xmatkuil.

Señaló que estas prácticas provocaron problemas en el sistema eléctrico del recinto, por lo que hizo un llamado a comerciantes y expositores a evitar instalaciones sin supervisión y reportar cualquier trabajo al personal correspondiente.

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El Comité Organizador precisó que las conexiones eléctricas en todo el recinto ferial debían ser realizadas obligatoriamente por personal de Servicios Generales, a fin de evitar nuevas fallas en el suministro.

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