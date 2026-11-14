¿Expulsarán a Paolita Suárez de La Mansión VIP? Su comportamiento en la fiesta desata polémica

Paolita Suárez se convirtió en una de las protagonistas de la primera fiesta de La Mansión VIP 2, luego de protagonizar varios momentos que rápidamente llamaron la atención de los espectadores.

La integrante de Las Perdidas tuvo un comportamiento "mala copa", ya que lanzó advertencias durante la fiesta y también sufrió algunas caídas que quedaron registradas en las transmisiones del reality.

El episodio ocurrió durante la noche del viernes 13 de noviembre, cuando los habitantes disfrutaban de una fiesta que contó con la participación musical de Oscar Maydon. Sin embargo, lo que debía ser una celebración terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de esta segunda temporada.

La situación también provocó rumores sobre una posible expulsión de la influencer, debido a las declaraciones que realizó frente a otros participantes.

Mala copa Suárez es criticada por fans de la Mansión VIP 2

Paolita comenzó a llamar la atención por sus comentarios y comportamiento. En diferentes momentos, mencionó sus ganancias como creadora de contenido y aseguró que podía gastar entre 50 mil y 100 mil pesos durante una salida nocturna en León, Guanajuato.

También presumió los ingresos que obtiene mediante su canal de YouTube y advirtió que podía revelar cuánto dinero gana con sus publicaciones.

Sin embargo, uno de los momentos que más comentarios provocó ocurrió cuando la influencer habló sobre su carácter y reconoció que podía llegar a los golpes si alguien la provocaba.

"Si le pego a alguien es por coraje", expresó frente a sus compañeros, dejando claro que no le preocupaba una posible expulsión si llegaba a enfrentarse físicamente con alguien.

Casi de inmediato, sus compañeros comenzaron a tranquilizarla y poco después salió de cámaras para ser presuntamente atendida por integrantes del staff.