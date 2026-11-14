Nunkiní celebra a San Diego de Alcalá con la quema del “Caballero de Fuego”, Patrimonio Cultural de Campeche

Entre gremios, quema de fuegos artificiales y la tradicional danza de “cabeza de cochino”, ayer se celebró a San Diego de Alcalá, patrono de Nunkiní, con la quema del “Caballero de Fuego”, Ts’uulil K’áak’, ofrenda mayor que recibe las peticiones y los males de la comunidad.

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La celebración, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Campeche en 2026, reunió a cientos de devotos en la parroquia de Nunkiní, donde se realizaron las tradicionales mañanitas, acompañadas de música y muestras de fe en honor al santo patrono.

El “Caballero de Fuego” fue acompañado por la “Dama de Fuego”, Xunáan K’áak’, ataviada con flores y un tradicional terno. Ambas figuras, elaboradas a tamaño natural, cumplen la función de portar los padecimientos y males de la comunidad antes de ser incineradas durante un acto ceremonial.

La figura estuvo acompañada por la “Dama de Fuego”, Xunáan K’áak’. / Erik Caamal

De acuerdo con la tradición oral, el origen de esta ofrenda se relaciona con una promesa realizada durante una epidemia de viruela en el siglo XIX, cuando los habitantes de Nunkiní imploraron la intervención de San Diego de Alcalá para erradicar la enfermedad.

La celebración incluyó una misa solemne, el estreno de un atuendo para la imagen del santo, así como el reparto de las tradicionales rosquitas de harina y tacos de cochinita.

Aunque la lluvia impidió realizar la tradicional procesión por las calles de la comunidad, esto no apagó el entusiasmo de los fieles, quienes acudieron a cumplir sus promesas y mantener viva esta tradición del Camino Real.

El “Caballero de Fuego” fue declarado recientemente Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, en reconocimiento a su valor histórico, cultural y social.

San Diego de Alcalá reúne a cientos de devotos en Nunkiní durante su fiesta patronal

La declaratoria busca garantizar que esta manifestación cultural permanezca viva y sea transmitida a las nuevas generaciones, evitando que pierda su significado original o que personas ajenas a la comunidad se apropien de sus elementos con fines comerciales.

El “Caballero de Fuego” es una de las expresiones culturales más representativas de la comunidad maya de Nunkiní y su celebración se realiza dos veces al año: durante la Octava de Pascua, en abril, y el 13 de noviembre, fecha de la conmemoración litúrgica de San Diego de Alcalá.

Esta tradición fusiona elementos religiosos y culturales, y constituye un símbolo de identidad, memoria y resistencia para los habitantes de la comunidad.

JGH