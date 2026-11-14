Auto arrolla a personas afuera de clínica del IMSS en Ecatepec; hay un muerto y dos heridos

Un accidente automovilístico ocurrido la mañana de este sábado en Ecatepec, Estado de México, dejó como saldo una persona fallecida y dos más lesionadas, luego de que un conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad y perdió el control de su vehículo frente a la Clínica 192 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con testimonios, alrededor de las 6:30 horas, un automóvil Audi blanco, con placas 26-JVL, avanzó sobre avenida Central, en la colonia Unidad Habitacional Ciudad y Puerto, hasta impactarse contra puestos semifijos, una caseta y el enrejado de acceso al hospital.

El vehículo también arrolló a varias personas que se encontraban en el exterior del inmueble, algunas de ellas formadas para ingresar a recibir atención médica.

Identifican a la víctima mortal del accidente en Ecatepec

Entre las víctimas se encontraba Luis Ángel, de 38 años, quien se desempeñaba como franelero en la zona. Aunque trabajadores del IMSS le brindaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y posteriormente fue ingresado al hospital, las lesiones que sufrió durante el impacto le provocaron la muerte.

El percance dejó además a otras dos personas lesionadas, quienes recibieron atención médica tras ser atropelladas por el automóvil.

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Los daños materiales también alcanzaron las instalaciones del hospital, debido a que la unidad derribó parte del enrejado y provocó destrozos en los puestos comerciales ubicados en las inmediaciones.

Detienen al conductor del Audi tras atropellar a personas

El automovilista fue detenido en el lugar de los hechos e identificado como Fernando, de 58 años, quien viajaba acompañado de sus nietos menores de edad.

Paramédicos de Protección Civil de Ecatepec atendieron a los ocupantes del vehículo, quienes, de acuerdo con los primeros reportes, no presentaban lesiones de gravedad.

Una persona murió y varias más resultaron heridas tras un aparatoso accidente en Ecatepec, Estado de México. Un vehículo que aparentemente circulaba a exceso de velocidad perdió el control, subió a la banqueta, arrasó con varios puestos semifijos y atropelló a personas que esperaban formadas para ingresar a la clínica 196 del Seguro Social. La tragedia ocurrió sobre Avenida Central, frente a Plaza Aragón. Autoridades investigan las causas del accidente. — Isidro Corro (@isidrocorro) November 14, 2026

El accidente pudo tener consecuencias mayores debido a que, a pocos metros del punto donde terminó el automóvil, varias personas permanecían formadas para ingresar a la Clínica 192 del IMSS.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias del percance y las posibles responsabilidades del conductor.

IO