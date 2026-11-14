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Detienen a motociclista con cuatro dosis de presunta droga en Dzitbalché

Un hombre fue detenido en Dzitbalché luego de que policías encontraran cuatro bolsas con fragmentos cristalinos entre sus pertenencias durante una revisión a una motocicleta.

Por Redacción Por Esto!

14 de nov de 2026

1 min

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Un hombre fue detenido en el barrio San Feliciano de Dzitbalché tras ser sorprendido en posesión de cuatro dosis de presunta droga
Un hombre fue detenido en el barrio San Feliciano de Dzitbalché tras ser sorprendido en posesión de cuatro dosis de presunta droga / Especial

Un hombre que viajaba como acompañante en una motocicleta terminó detenido en el barrio San Feliciano, en Dzitbalché, luego de que elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana les marcaran el alto por diversas faltas al reglamento vial y descubrieran que llevaba cuatro dosis de presunta droga entre sus pertenencias.

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Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia preventiva, cuando los agentes observaron a dos hombres circulando en una motocicleta sin placas. Al detener su marcha para realizar una inspección, los uniformados confirmaron que el conductor tampoco contaba con licencia para manejar y su acompañante viajaba sin casco de seguridad, por lo que procedieron a levantar la infracción correspondiente.

Mientras los policías elaboraban la boleta administrativa, el pasajero comenzó a mostrar una actitud evasiva y visiblemente nerviosa. Al ser cuestionado por los oficiales sobre su comportamiento, el individuo terminó admitiendo que portaba una sustancia ilícita y sacó de entre sus ropas cuatro pequeñas bolsas de nylon con fragmentos cristalinos, con características similares a un narcótico.

Ante el hallazgo, los agentes procedieron al aseguramiento del sujeto por su probable participación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. Tras darle lectura a sus derechos, el detenido y las dosis decomisadas fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se definirá su situación jurídica.

JGH

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