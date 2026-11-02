La Mansión VIP: Confirman como participante a Doña Alegría, mamá de Poncho De Nigris

Leticia Guajardo, conocida como "Doña Alegría", fue confirmada oficialmente como participante de la segunda temporada de La Mansión VIP.
El anuncio oficial lo realizó el creador de contenido HotSpanish, confirmando que la mamá de Poncho de Nigris se une al reality de encierro que se estrenará el próximo 8 de noviembre de 2026.
¿Quiénes son los confirmados de la nueva temporada de La Granja VIP?
- Doña Alegría
- Karely Ruiz
- Paolita Suárez
- Itatí López
- Tony Aguirre
- João Ferreira
- Edwin Mendoza
¿Cuándo inicia la nueva temporada de La Granja VIP?
La nueva temporada de La Mansión VIP 2 iniciará el domingo 8 de noviembre de 2026.
Se transmitirá completamente en vivo y gratis a través del canal de YouTube de HotSpanish Vlogs.
Sobre la duración que tendrá el encierro en el reality show será de 30 días con 16 participantes conviviendo bajo el mismo techo.