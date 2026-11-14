Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, una de las arterias viales más transitadas de este destino turístico, luego de que una camioneta tipo pick-up perdiera el control a causa del pavimento mojado, cruzara el camellón central y terminara volcada sobre su costado en los carriles contrarios. Pese a lo espectacular del percance, las autoridades confirmaron que no hubo personas con lesiones de gravedad y todo quedó en cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, el incidente ocurrió cuando la conductora de una camioneta marca Nissan, línea NP300, de color blanco, circulaba con aparente normalidad sobre la citada vía. Sin embargo, las condiciones climatológicas y la humedad acumulada en la carpeta asfáltica provocaron que los neumáticos perdieran adherencia. Al derrapar, la mujer al volante no logró recuperar el control de la unidad, la cual se proyectó directamente contra la guarnición, montó el camellón central e invadió el carril con dirección hacia la zona conocida como Villa Rápida, donde finalmente volcó.

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Automovilistas que transitaban por el sector y presenciaron el fuerte impacto detuvieron su marcha de inmediato para brindar los primeros auxilios a la tripulante, ayudándola a salir de la cabina mientras otros conductores realizaban el reporte correspondiente a través de la línea de emergencias 911. Al sitio acudieron paramédicos de una unidad médica para realizar la valoración prehospitalaria de la conductora, determinando que se encontraba estable y únicamente presentaba crisis nerviosa y golpes menores que no ameritaron su traslado a un hospital.

Vuelca camioneta en el bulevar Luis Donaldo Colosio de Cancún por pavimento mojado

Minutos después arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de acordonar el área y abanderar la circulación para prevenir otro percance, ya que la unidad siniestrada obstruía parcialmente la vialidad. Posteriormente, agentes de la Dirección de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho, realizaron el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades y solicitaron el apoyo de una grúa.

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El accidente generó una severa carga vehicular y largas filas de automóviles durante varios minutos, hasta que el operador de la grúa logró realizar las maniobras para enderezar la camioneta y trasladarla al corralón oficial, restableciendo así el flujo normal en la zona.