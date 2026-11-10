Paola Suárez “revela” en ‘La Mansión VIP’ que tiene dos hijos: “Soy papá”

La reconocida influencer Paola Suárez, se convirtió en el centro de atención de las redes sociales tras protagonizar un momento de sorprendente “confesión” durante su participación en la segunda temporada del reality show de YouTube ‘La Mansión VIP’, conducido por HotSpanish.

Durante una plática dentro del programa con el creador de contenido Rod Contreras, la integrante de “Las Perdidas”, aseguró de manera muy seria encontrarse bajo presión económica debido que tenía que mantener dos hijos. La influencer reveló que es papá de estos dos menores.

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¿Realmente Paola Suárez es papá de dos menores?

En la conversación, que se volvió viral en plataformas digitales, la influencer compartió detalles específicos sobre los menores. Paola afirmó que se hace cargo de dos pequeños, un niño llamado Beto y una niña llamada Karla. Ante la sorpresa de Rod Contreras, quien le cuestionó quién era el padre; la influencer aseguró con seguridad: “Yo soy papá”.

Paola comentó que embarazó a una mujer originaria de León, Guanajuato, durante una noche de fiesta: "No la conoces. Es una de León. La embaracé. Estábamos ahí jugando en una borrachera", expresó la influencer ante las cámaras del reality. Sin embargo; pronto se reveló que todo era una broma.

En exclusiva: Paola Suárez le revela a Ro que tiene dos hijos pequeños y los tiene que mantener, por eso trabaja tanto 🙂‍↕️ #LamansionVIP2 https://t.co/7REoFXFEZt — patts (@pattsgm) November 10, 2026

Minutos más tarde, luego de mantener la versión con total seriedad e inventar los pormenores de la anécdota, el propio Rod Contreras se percató de que todo se trataba de una broma ideada por la creadora de contenido, exclamando entre risas que era una "mentirosa".

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