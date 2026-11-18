Este miércoles 18 de noviembre, se dio a conocer que el actor, Toño Mauri se encuentra hospitalizado nuevamente, después de ser diagnosticado con neumonía. La noticia sobre su condición de salud fue revelada en el matutino de ‘Sale El Sol’.

¿Qué problemas de salud ha tenido Toño Mauri?

Recordemos que hace unos años, Toño Mauri pasó por una situación muy delicada de salud, la cual casi le cuesta la vida, después de que diera positivo a Covid-19.

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Después de muchos meses en el hospital y el apoyo de familia y cuerpo médico, lograron que el famoso tuviera un doble trasplante de pulmón en Estados Unidos, por lo que pudo recuperar su salud.

¿Qué está pasando con la salud de Toño Mauri?

Ahora, después de tener una buena salud, se dio a conocer que el actor fue hospitalizado por un cuadro de neumonía, además se detalló que la enfermedad ocasionó un hongo en los pulmones.

Fue el propio actor, quien reveló que estuvo seis días en el hospital, pero fue dado de alta y está en proceso de recuperación.

"Estuve seis días (hospitalizado), entrar al hospital es una odisea, me empiezan a venir todos los recuerdos de lo que he pasado"

Noticia Destacada Toño Mauri sufre nueva recaída de salud: hongo pulmonar casi le cuesta la vida otra vez

Mencionó que le detectaron la enfermedad a tiempo, pues con un trasplante se podría complicar la enfermedad.

"Lo detectamos a tiempo, llegué con neumonía al hospital, pero los doctores muy bien, ya van varias"

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