Wlliam Briceño Guzmán, rector de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo dio a conocer que la máxima casa de estudios cuenta con un programa de seguimiento de sus egresados, los cuales, estimó, al día de hoy ya suman poco más de mil profesionistas.

Dijo que muchos de egresados, sin especificar cuántos, trabajan en Kantunilkín, cabecera del municipio de Lázaro Cárdenas, Playa del Carmen y Tulum, y agregó que otros administran sus propios negocios.

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Dio a conocer que el otro mes se va a llevar a cabo la primera reunión de egresados, para conocer, de viva voz, donde están ubicados, qué están haciendo y la pertinencia de lo que aprendieron en la Universidad, es decir, si les han servido los conocimientos que adquirieron, señaló.