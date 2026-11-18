Álvaro Ku lamentó la situación que se vive en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM), donde, aseguró, han despedido a personal sin un sustento que lo justifique. Señaló que algunos trabajadores con antigüedad reciben cantidades reducidas como liquidación y que, al no contar con recursos para iniciar un proceso legal, terminan conformándose con lo que les ofrecen.

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El ex trabajador explicó que, después de nueve años de servicio, únicamente le ofrecían 20 mil pesos como liquidación, cantidad que consideró insuficiente.

Esto lo dio a conocer Álvaro Antonio Ku, mejor conocido como “Tita”, quien aseguró que intentó dialogar con el exdirector general del ICATCAM, Esteban Yam Cauich, actual director de Educación Básica, a quien señaló como responsable de ordenar su destitución. Sin embargo, afirmó que este se negó a dar la cara.

El afectado consideró injusta su salida, pues aseguró que de su salario dependía su familia y que durante los nueve años que trabajó en el ICAT de Dzitbalché siempre cumplió con sus responsabilidades. Incluso, comentó que en varias ocasiones se dedicó a buscar alumnos debido a la deserción que se presenta en los diferentes talleres.

Álvaro relató que el 16 de enero recibió una llamada de Jorge Armando Tamay Euán, director del módulo, quien le informó que lo buscaba la encargada de Recursos Humanos, Mirian Riso. Al no tener ninguna llamada de dicha persona, decidió comunicarse para preguntar el motivo y fue entonces cuando le notificaron que ya no formaba parte de la institución.

Ante esta situación, preguntó cuáles eran las razones de su despido y solicitó una justificación, pues aseguró que nunca faltó a sus labores y que, por el contrario, participaba activamente en las actividades de la institución.

Incluso, señaló que colaboraba económicamente con el director del módulo para realizar diferentes actividades. Según relató, entre el personal reunían dinero para comprar alimentos y posteriormente el director tomaba evidencias para solicitar el reembolso de esos gastos, aunque dijo desconocer el destino final de los recursos.

Para finalizar, Álvaro consideró contradictorio que la gobernadora Layda Sansores San Román hable en sus discursos de fomentar el empleo en el estado, mientras que, según denunció, durante la administración de Esteban Yam Cauich se registraron varios despidos de trabajadores con años de antigüedad.

Mencionó que también hubo casos de un docente y un administrativo del ICAT 02 de Calkiní, quienes, afirmó, recibieron liquidaciones insuficientes y no reclamaron una cantidad justa debido a sus limitaciones económicas.

El ex trabajador manifestó que llevará el caso hasta las últimas consecuencias para exigir una liquidación que considere justa.

JGH