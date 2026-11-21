Elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, realizaron un cateo en una vivienda de la avenida Concordia, en la cabecera municipal de Escárcega, donde presuntamente operaba un punto de venta de drogas.

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El operativo se llevó a cabo en un predio ubicado en la colonia Revolución, sobre la llamada calle Ancha, entre las calles 30 y 32, inmueble que, de acuerdo con información extraoficial, pertenecería a una persona conocida con el apodo de “El Mago”.

Las diligencias fueron encabezadas por agentes de la Fiscalía Especializada en el Combate al Delito de Narcomenudeo, así como elementos de la Policía Ministerial, quienes ingresaron al domicilio como parte de las investigaciones relacionadas con la presunta distribución de sustancias ilícitas.

Mientras se desarrollaba el cateo, efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano mantuvieron acordonada la zona para resguardar el perímetro y permitir las diligencias ministeriales.

Hasta el momento de la elaboración de esta información, las autoridades no habían dado a conocer si hubo personas detenidas o el aseguramiento de drogas, por lo que se espera que la Fiscalía proporcione mayores detalles sobre los resultados del operativo.

JGH