El mundo de la música está de luto después de que se confirmara que el músico británico Andy Taylor , guitarrista original de Duran Duran , falleció a los 65 años tras enfrentar durante varios años un cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro.

Sobre los detalles del deceso, se sabe que ocurrió de manera pacífica el lunes 23 de noviembre de 2026 en su domicilio, rodeado de su familia.

Fue en el año 2018 cuando Andy Taylor fue diagnosticado con cáncer, pero hizo público su diagnóstico hasta 2022 cuando no pudo asistir a un evento público.

¿Quién era Andy Taylor?

Nacido en Cullercoats, Inglaterra, en 1961, formó parte de la alineación clásica entre 1981 y 1986, periodo en el que su estilo de guitarra impulsó éxitos mundiales como Rio, Hungry Like the Wolf y el tema principal de James Bond, A View to a Kill. Posteriormente regresó brevemente entre 2001 y 2006 para grabar el álbum Astronaut.